Chile suma casi 4.000 casos en una jornada, en una progresión que no parece tener fin

23/06/2020

El Ministerio de Salud de Chile cifró este martes en 3.804 los nuevos casos de coronavirus detectados en el país en las últimas 24 horas, lo que lleva a una cifra total de 250.767 contagiados desde el inicio de la pandemia, el pasado 3 de marzo. Es ya el séptimo país por número de infectados, por delante de España y a poca diferencia de Perú. En cuanto a la cantidad de fallecidos inscritos en el Registro Civil, se contabilizaron tres nuevas muertes, dejando un total de 4.505 decesos. Pero las autoridades tienen conocimiento de otros 3.069 fallecimientos cuya causa se sospecha que es el covid-19 pero que no están corroborados mediante un test. Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aclaró que dicha categoría comprende una metodología distinta a la utilizada para reportar las muertes diarias por coronavirus y que no corresponde sumar ambas cifras, pues operan con criterios distintos, detalla la agencia Efe.

— Salud Responde Chile (@Salud_Responde) June 22, 2020

«Esa información (sobre decesos probables) toma más tiempo (en ser recopilada), no se puede informar diariamente y no se puede sumar (al total de fallecimientos confirmados) porque son metodologías diferentes. Esa información (muertes probables) va a seguir dándose una vez a la semana, en el informe de epidemiología», señaló la autoridad sanitaria. «Esa información puede variar de un informe a otro por un análisis: hay casos que pueden subirse y casos que pueden bajarse, por lo tanto no se puede sumar porque son metodologías para dar información de manera distinta», reiteró la subsecretaria.

En cuanto a los pacientes hospitalizados a nivel nacional, existen 2.009 personas en unidades de cuidados intensivos, 1.720 de ellas conectadas a ventiladores mecánicos. Dentro de este último número, hay 392 pacientes en estado crítico. En tanto, la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles es de 257 unidades.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la oferta hecha por China a Chile para participar de un estudio clínico. «El tema de las vacunas es participar, gracias a la invitación que hace China, en un estudio clínico en fase 3», señaló el ministro. «Lo que nos ofrece China y tenemos que analizarlo es que nosotros participemos en la tercera fase de ensayo clínico para que en algún momento se llegue a aprobar esa vacuna como un medio terapéutico», explicó también, descartando que dicha vacuna se encuentre lista para ser entregada.

— Dr. Enrique Paris M. (@DrEnriqueParis) June 23, 2020

Asimismo, Paris enumeró los requisitos que se deben cumplir para que se llegue a efectuar dicho estudio en el país, entre los que se cuentan cumplir con toda la ley de derechos y deberes de los pacientes; con los estándares éticos fijados por Chile para los ensayos y la aprobación del estudio por parte del Instituto de Salud Pública de Chile.

Preocupante movilidad

El ministro se refirió también a la encuesta del centro de estudios Espacio Público en conjunto con Ipsos, que arrojó que un 59 % de las personas que viven en la capital del país tiene en su hogar a alguien que salió a trabajar en la última semana.«Eso obviamente es una situación preocupante, significa que no están cumpliéndose algunas normas de cuarentena y probablemente eso incida en la movilidad de la cual hemos hablado», dijo Paris. «No es solamente movilidad de vehículos, sino de personas y si esa persona está en un periodo de transmisión viral o no ha cumplido la cuarentena estando enferma obviamente que contribuye a diseminar el virus», agregó.