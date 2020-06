Alerta naranja en Galicia por fuertes tormentas

0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

23/06/2020 13:38 h

En las últimas horas ha regresado el anticiclón de las Azores, lo cual está permitiendo que hayan aumentando notablemente las temperaturas máximas. En algunas localidades del interior de Pontevedra y en Ourense, el termómetro podría superar los 35 grados. Sin embargo, la influencia viene acompañada de algunos matices. Por ejemplo, en la costa norte el cielo despejado ha durado poco porque las nieblas costeras no han tardado en aparecer. Eso sí, las nubes bajas están concentradas únicamente cerca del mar. Esto suele ocurrir con frecuencia cuando el viento está ausente. Sin una circulación atmosférica marcada, la tierra se calienta antes que el océano y el aire circula de mar hacia el interior para compensar las diferencias de presión. «Estas néboas fórmanse habitualmente no verán cando unha masa de aire húmido entra en contacto co mar, máis frío e polo tanto condensa. As néboas non entran en terra máis que unhos centos de metros porque as altas temperaturas fan que se disipen», explica Damián Insua, investigador del grupo de Física No Lineal de la Universidad de Santiago.

Este miércoles, además, las altas presiones se alejan de la comunidad y permitirán que llegue aire frío a las capas altas de la atmósfera. En las provincias atlánticas serán una nueva jornada con nubosidad baja que impide el paso normal de los rayos del sol. En el interior, la combinación de aire cálido en la superficie y gélido en altura favorecerá que se desarrollen sistemas tormentosos que dejarán episodios fuertes de lluvias, granizo y tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de color naranja en la montaña de Lugo entre la una del mediodía y las diez de la noche. Podrían caer intensas trombas de agua, que en muchos momentos estarán acompañadas de granizo y aparato eléctrico. Hay, también, avisos de color amarillo en el interior de Lugo y en la provincia de Ourense por precipitaciones que descargarán mucha agua en muy poco tiempo. Podrían registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El jueves la inestabilidad se mantendrá en el interior de la comunidad y la humedad procedente del Atlántico en A Coruña y Pontevedra. El termómetro descenderá notablemente en las localidades costeras, hasta valores en torno a los 18 grados.

A partir del viernes se espera un cambio de vientos. El suroeste seguirá favoreciendo la presencia de cielos cubiertos y, además, parece bastante probable que puedan caer algunas lluvias débiles en las provincias atlánticas. Ahora mismo la probabilidad de que llueva el fin de semana oscila entre el 50 y el 60 por ciento.