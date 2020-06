El sector turístico de O Grove se siente abandonado

0

O Grove 22/06/2020 14:02 h

«O sector do turismo e a hostalería séntese totalmente abandonado». Así de tajante se expresan desde la asociación de empresarios Emgrobes a través de un comunicado por el que manifiestan su preocupación y piden una mayor implicación de la Administración a la hora de afrontar los retos que se plantean en la nueva normalidad. Dirigen sus críticas, especialmente, al Concello de O Grove, al que acusan de no aprovechar foros como la Mesa Local de Turismo para debatir y consensuar posibles medidas a adoptar en relación, por ejemplo, a la Festa do Marisco, que todavía hoy se desconoce si se va a celebrar.

También critican que no se no haya seguido la línea de otros concellos de la comarca a la hora de reducir las tasas municipales a los empresarios. Y aunque reconocen que desde el Concello se están adoptando medidas para promocionar el comercio local, no ven el mismo interés en relación al sector turístico.

En consecuencia, la asociación solicitó sendas reuniones con Portos de Galicia y el Concello con el fin de incidir en su demanda de que se reduzca o eliminen las tasas que deben pagar bares y restaurantes por las terrazas.

«A temporada xa está encima, os locais de hostalería está abertos na súa maioría, pero cunha enorme baixada dos seus ingresos como consecuencia de que o turismo veuse moi afectado pola crise do covid-19. As empresas locais necesitan ver que o Concello os apoia e quere axudarlles tamén a recuperar a súa economía con accións concretas e con axudas directas ou indirectas por parte da administración máis cercana ao cidadán», señalan desde la asociación.