Aumentan a 141 los contagios de coronavirus en España en las últimas 24 horas

En directo, comparecencia de Salvador Illa y Fernando Simón Informan de la situación en España tras la reunión del Comité Director de Seguimiento y Evaluación del covid-19

Illa explica que hay nueve brotes en España y dice que se hará un control documental, de temperatura y visual a los viajeros que llegan a España

El ministerio de Sanidad ha actualizado la cifra de fallecidos en España con coronavirus, que permanecía congelada desde el pasado 7 de junio. Las víctimas mortales son 28.313. Se trata de 1.177 más que las que reflejaba el último dato, aportado este jueves, que elevaba el número a 27.136. Así lo han informado este viernes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quienes han recordado que esta tarde se actualizará de nuevo la serie y se incluirán los fallecidos registrados entre el jueves y el miércoles. Esta cifra supone en torno al 70 % del exceso de mortalidad de 43.340 personas reflejado en el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria (MoMo), que coordina el Centro Nacional de Microbiología (CNE) , según recoge Europa Press. No obstante, los expertos apuntan a que la diferencia entre la cifra de muertos confirmados por covid-19 de Sanidad y la de MoMo (15.027 fallecidos) no se puede achacar solo al covid-19. Y es que, en el exceso de mortalidad puede estar incluidos personas que han podido fallecer por otras enfermedades o por el miedo a acudir a los hospitales. «Desde el primer momento hemos dado todos los datos», ha aseverado el ministro de Sanidad, quien aseguró que España ha hecho «un ejercicio de transparencia» al facilitar no solo los datos del sistema de vigilancia, sino también los de sobremortalidad.

