En directo, Pedro Sánchez: «El virus puede volver y tenemos que evitarlo a toda costa entre todos»

Redacción 20/06/2020 15:15 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance este sábado sobre el estado de alarma en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa en el último día del decreto de vigencia de esta medida que rige en el país desde el pasado 14 de marzo con motivo de la pandemia del coronavirus. Galicia fue la primera comunidad en que se levantó, hace unos días. A continuación se sumaron Cantabria, País Vasco y Cataluña.

«Sacrificio, resistencia y moral de victoria. Nadie podía predecir cuando iba a terminar aquella pesadilla», ha comenzado Sánchez recordando las primeras semanas de la crisis del coronavirus. «Doblegamos la curva, contuvimos la propagación del virus y lo conseguimos juntos», añade. «Gracias al estado de alarma hemos podido limitar movimientos y contener al coronavirus. Gracias al estado de alarma hemos podido salvar miles de vidas en nuestro país», ha resaltado. Sánchez ha hablado en concreto de 450.000 vidas en España y tres millones en Europa según estudios independientes

«El virus puede volver, y tenemos que evitarlo a toda costa entre todos. Depende de todos y cada uno de nosotros. El Estado está preparando una reserva estratégica con productos esenciales» para que los hospitales estén preparados. A esta reserva se unirían las de cada comunidad autónoma.

«Gracias a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad del estado, gracias a los trabajadores que nunca se detuvieron para que los demás pudiésemos parar en seco», agradece Sánchez. «Gracias a los que se han reinventado, profesores, educadores sociales, psicólogos, al mundo de la cultura, a los profesionales de la comunicación, a los que cuidan de nuestros mayores», prosigue. «Gracias a los científicos que trabajan día y noche en busca de una cura. A los autónomos y a los jóvenes», prosigue. «Gracias también a los gobiernos autonómicos, al ministerio de Sanidad, a todos los trabajadores que lo han hecho sin descanso, a todos los ciudadanos por el sacrificio, la disciplina, gracias a todos por quedarse en casa. Es un orgullo y un honor ser presidente del Gobierno de este gran país», recuerda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las fuerzas políticas que pasen de la confrontación a la coordinación, y ha reclamado renunciar a las «faltas de respeto y el insulto» porque «por encima de las diferencias legítimas nos une la voluntad de convivir». Ha lamentado que se emplee «demasiado tiempo» en crear «diferencias, divisiones y confrontación» y ha criticado que se olvide pronto que lo «útil» y lo que tiene sentido es sumar fuerzas en momentos como éste. «No tiene sentido que en todos los ámbitos de la vida seamos capaces de convivir menos en el ámbito la política (...). No podemos aceptar como algo natural e inevitable que la política se convierta en un generador de confrontación, de provocación y de odio», ha señalado.

Y ha considerado que el Parlamento está conformado como un hemiciclo «para hablar, con claridad o incluso con dureza, pero también para dialogar», pero «no es un campo para el insulto, la provocación o la mera confrontación». «No se trata de renunciar a nuestras propias ideas», pero sí hay que «renunciar a la falta de respeto al insulto, al acoso, a la amenaza y a la provocación». Sánchez ha admitido que ninguno puede obligar a nadie a que abandone las formas crispadas y broncas en la vida política, pero todos tienen «el poder de abandonarlas» en su propia forma de actuar, porque «el camino del entendimiento es a la vez una meta y un paso».

«Tenemos por delante el horizonte de la reactivación de nuestra economía, a nivel europeo y a nivel estatal, no solo para reconstruirla, sino para hacerla más sostenible, más digital, más productiva, más inclusiva, para poner en pie una nueva economía», ha enfatizado. «Tenemos por delante la reconstrucción de la economía de nuestro país. Hemos aprendido de la anterior crisis que la insolidaridad no reactiva nada, es bueno no olvidar tan pronto las lecciones de un pasado tan reciente», añade. «Esta vez Europa debe salvar a Europa y no me cabe duda de que lo vamos a lograr», asegura. «España debe entenderse con España», explica.

«Todos sabemos que en el horizonte acechan otros enemigos como la pobreza, el paro y la exclusión social. La unidad debe salvar empresas. Avanzar unidos será el horizonte de los cuatro años de legislatura que tenemos por delante», asegura. «Esta será mi última comparecencia de este período excepcional, quiero dar las gracias a todos los ciudadanos que han actuado con responsabilidad, han hecho frente al sufrimiento de manera ejemplar. Son el ejemplo de una España que avanza unida», concluye.

Durante estos 98 días de estado de alarma, Sánchez ha sucedido sus comparecencias para hacer balance de las distintas medidas que se han ido aprobando. Hoy ha sido la última, la número veinte del jefe del Ejecutivo con esta norma vigente ya que a partir de este domingo 21 de junio todo el territorio español afronta la denominada «nueva normalidad».