Vilanova habilitará espacios en los colegios para aislar a los niños con síntomas de covid-19

bea costa

18/06/2020

El Concello de Vilanova habilitará el próximo curso espacios en los centros educativos para aislar a los alumnos que presenten síntomas de covid-19. Serán una suerte de enfermerías, en palabras del alcalde Gonzalo Durán, que explicó la iniciativa a los directores de los colegios del municipio en una reunión celebrada este viernes en el salón de plenos para planificar el próximo curso.

«Un niño con una enfermedad infectocontagiosa no puede estar en el aula, cosa que se obviaba muchas veces. Se les enviaba con un antitérmico a clase y eso no se puede dar este año. Los niños, y es responsabilidad de los padres, no deben ir con ninguna enfermedad infectocontagiosa a clase y si se detecta en el colegio hay que aislarlos de forma inmediata hasta que las autoridades sanitarias tomen las medidas que haya que tomar», según explicaba el regidor, que es médico de profesión.

Esta es la principal conclusión de la reunión a la espera de conocer el protocolo sanitario que aplicará el Gobierno en los centros a la vuelta del verano. «Estamos preocupados y desorientados», apuntó Durán Hermida.

Además de proporcionar los locales necesarios para aislar a los alumnos con síntomas de coronavirus, el Concello repartirá en los colegios termómetros láser así como los boletines necesarios para mantener informados a los padres sobre las medidas a adoptar.

El alcalde de Vilanova incide en la necesidad de utilizar la mascarilla, también por parte del alumnado, y volvió a lamentar que este tipo de medidas de protección se aplicaran demasiado tarde en España.