María Pombo anuncia que está embarazada

La Voz de Galicia Martín Bastos

19/06/2020 15:01 h

María Pombo ha anunciado que está embarazada de su primer hijo. Lo ha hecho a través de un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram, en el que se ven imágenes de cuando era niña y se oye una voz que dice: «María cuando le preguntábamos que quería ser de pequeña siempre nos decía madre». A continuación se intercalan imágenes de la joven realizándose una ecografía, y mostrando tanto la foto como el test de embarazo a la cámara junto a su marido, Pablo Castellano.

«Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. @pablocastellano86. No has nacido y ya te queremos», escribía junto a las imágenes.

La noticia se conoce menos de un mes después de que María Pombo compartiese con sus seguidores su preocupación por conocer si realmente tenía o no la enfermedad que sufre su madre: esclerosis múltiple. La influencer aún está a la espera de los resultados definitivos después de descubrir que sufría mielitis.

«Las esclerosis múltiples suelen empezar por esas mielitis. No tengo el diagnóstico al 100%. Faltan bastantes semanas. Como muchos sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple. No es una enfermedad hereditaria, pero sí que va en los genes y tengo más probabilidades que una persona que no tiene antecedentes», explicaba en un largo vídeo que publicó en Instagram.

María Pombo y Pablo Castellano se casaron hace casi un año en una boda que fue seguida por miles de personas a través de las redes sociales.