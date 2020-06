Torra: «No me temblará la mano para tomar las decisiones que sean necesarias para velar por la salud de los ciudadanos»

0

18/06/2020 18:44 h

La fase 3 ha durado un suspiro en buena parte de Cataluña. Hoy jueves inauguraban este tramo de la desescalada Barcelona y Lleida y, solo unas horas después, toda la comunidad comenzará la llamada «nueva normalidad». Quim Torra anunciaba hace unas horas que tomará las riendas de la desescalada tras firmar un decreto que deja a la Generalitat como «autoridad competente» en la regulación de la desescalada, incluso antes de que termine el estado de alarma, el próximo 21 de junio. «Hemos recuperado todas nuestras competencias», ha resaltado el presidente catalán.

Torra, que ha acuñado el término «etapa de la recuperación» para las próximas semanas, asegura que la autoridad autonómica mantendrá precauciones como la distancia de seguridad, la higiene de manos o el uso de mascarillas con el fin de evitar rebrotes.

«Ahora que llega el periodo de vacaciones y las fiestas de Sant Joan, tenemos que ser más prudentes que nunca, para que un exceso o imprudencia no nos obligue a volver atrás», ha alertado Torra, que ha avanzado: «No me temblará la mano para tomar las decisiones que sean necesarias para velar por la salud de los ciudadanos». No obstante, una de las primeras medidas que ha adelantado Torra es que Cataluña dejará de tener porcentajes de aforo a partir del 25 de junio (hasta esa fecha el tope es del 50 % en locales cerrados y del 75 % en los abiertos), y que las medidas ante el coronavirus se basarán en criterios de distancia social: un metro y medio entre personas, lo que definen como equivalente a dos metros cuadrados y medio de superficie.