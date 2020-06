El presidente de Asturias responde al vicepresidente de Madrid: «Dijo que éramos catetos por proteger la salud»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

18/06/2020 17:59 h

El presidente de Asturias, Ignacio Barbón, cargó contra el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, que el pasado miércoles tachó de «absurdos y catetos» los discursos lanzados desde otras comunidades sobre la llegada de madrileños. Barbón dejó varios mensajes a Aguado en su cuenta oficial de Twitter. «En Asturias, al contrario que otras comunidades, no se dejó sin atención médica a las personas de las residencias. Un buen número de residencias, cuando el brote era generalizado, se medicalizaron directamente», aseguró el asturiano en clara alusión a la Comunidad de Madrid. Sobre la supuesta madrileñofobia, indicó: «Pues no, no es ninguna fobia. Es defender los intereses de Asturias, la salud de nuestra ciudadanía y pedir igualdad de trato para todas las comunidades autónomas. Asturias es una tierra acogedora, y lo va a seguir siendo». «Un político madrileño vino a decir que éramos unos “catetos” por defender proteger la salud de nuestra gente y apelar a la prudencia. Lo reprochable es creer que todo empieza y acaba en la política madrileña, cuando no es así. Y Asturias va a reivindicar su espacio», manifestó.

Barbón quiso acordarse también de las víctimas madrileñas de la epidemia y a los asturianos que tienen su residencia en la capital. «Mi máximo respeto y afecto por las gentes de Madrid, que han vivido en sus carnes la dureza del coronavirus y siempre tendrán en Asturias una tierra que los aprecia y un especial recuerdo a las miles de personas de Asturias que viven en Madrid. Siempre los tenemos presentes», apuntó. Además, celebró que su autonomía forme parte del debate. «Se empieza a escuchar hablar de Asturias en el debate nacional y más que intentaremos que se haga. Somos una tierra honesta y humilde que ha dado una respuesta ejemplar al coronavirus, que tiene calidad de vida y un paisaje y paisanaje único. Y no, no nos vamos a callar. En esta crisis hemos demostrado lo que vale nuestra tierra, la fuerza de sus gentes, las oportunidades que ofrece y la calidad de vida que hay. Y vamos a seguir hablando de Asturias y hacerlo bien, fortaleciendo nuestra autoestima como pueblo y reivindicando nuestro lugar», señaló.