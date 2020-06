El SilFest Valdeorras se pospone

0

18/06/2020

Tras meses de incertidumbre debido a la pandemia mundial, desde el equipo directivo del SilFest Valdeorras han anunciado que no se celebrará el festival en las fechas programadas, 23, 24 y 25 de julio. El esfuerzo y la ilusión dedicados al proyecto, que se desarrolla en la playa fluvial de O Barco, no han sido suficientes para evitar su aplazamiento. El motivo no es otro que la falta de una normativa específica sobre la realización de festivales y espectáculos al aire libre, así como de medidas de seguridad sanitarias concretas para dichos eventos.

Desde la organización afirman que están trabajando en reubicar el SilFest en una nueva fecha, a ser posible a lo largo de este mismo verano, siempre que sea posible garantizar las medidas de seguridad sanitarias y cumplir con las normas exigidas por las autoridades. De no ser así quedaría aplazado hasta el 2021.