Portugal vigila tres nuevos brotes

El jefe del Gobierno luso aseguró que viajar al país a partir del 1 de julio será totalmente seguro

El jefe del Gobierno portugués, el socialista, António Costa, garantizó este lunes a los corresponsales extranjeros en Lisboa que «Portugal es un país muy seguro para viajar desde el 1 de julio, cuando abran las fronteras terrestres, porque casi no tendríamos nuevos casos de covid-19 si no realizásemos tantos test masivos de diagnóstico». António Costa ha quitado hierro a los datos de la última semana de la Dirección General de Salud lusa, que registran una media diaria de 200 nuevos casos, y entre tres y cinco fallecidos, sobre todo en la región de Lisboa. Con estadísticas y datos en la mano, el primer ministro luso ha garantizado a La Voz: «Con más de un millón de test masivos en una población de 10 millones, y 30.000 los dos últimos días en barrios específicos de Azambuja, Loures, Seixal, Amadora y Sintra; estamos tranquilos porque esos nuevos casos, son mayoritariamente asintomáticos, están vigilados, localizados en puntos muy específicos y en trabajadores del sector servicios que no pudieron parar su actividad durante el confinamiento».

