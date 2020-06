La Orquesta Panorama cancela su gira este verano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia NOELIA SILVOSA

Redacción / La Voz 17/06/2020 16:32 h

Este verano no sonará la Orquesta Panorama. La formación, una de las de mayor poderío de Galicia, ha anunciado ya que abandona la esperanza de saltar al escenario y de adaptarse a las nuevas normas derivadas de la pandemia, a pesar de que la Xunta ha autorizado la celebración de las verbenas a partir del próximo 1 de julio y publicará su protocolo en las próximas horas.

«Fai uns cen días que anunciamos que o nome desta xira ía ser 'La Gira de todos vosotros'. Hoxe, todo o equipo que conforma e Orquestra Panorama lamentándoo moito e cunha gran tristeza nos nosos corazóns, anunciamos a cancelación de dito Tour 2020», indica la formación, que reconoce que esta no es más que la confirmación del sentir de las últimas semanas. «Desde fai varias semanas viñamos apreciando que ía ser moi difícil poder realizar esta xira dado o problema sanitario tan grave que estamos a sufrir nestes momentos. Temos absolutamente claro que a saúde é o primeiro e somos conscientes que os protocolos sanitarios para as actuacións musicais, as verbenas e os espectáculos en vivo van requerir de limitacións e controis de aforo, distanciamento social e incluso distanciamento entre os propios artistas no escenario», señala la orquesta, que no obstante agradece a la Xunta que mantenga en pie la posibilidad de celebrar verbenas este verano: «Consideramos un gran acerto e un xesto por parte da Xunta de Galicia que non desaconselle ou prohíba a celebración das festas populares este verán».

Del mismo modo, reconocen que la situación para las comisiones no es fácil, lo que repercute también en la formación. «Somos conscientes de que as comisións e concellos que nos tiñan contratados para a presente tempada, non contaban con que o aforo se vira limitado. Hoxe, a nova normalidade non permite que este tipo de eventos se poidan realizar, facendo que máis do 90 % das galas estean aprazadas ou anuladas», apunta la orquesta, que añade que prefieren no ser responsables de posibles imprudencias: «Ao mesmo tempo, non queremos promover posibles aglomeracións derivadas das nosas actuacións».

Panorama ya piensa en la gira del 2021, y emplaza al público y a todos sus seguidores a que comiencen desde hoy la cuenta atrás para volver a verles sobre el escenario. Sin duda, nada será igual en las verbenas de este verano.