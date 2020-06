Mila Ximénez anuncia que tiene cáncer de pulmón

0

La Voz de Galicia C. Aldegunde

Redacción / La Voz 17/06/2020 09:58 h

Mila Ximénez anunció ayer en Sálvame que padece cáncer de pulmón. «Tengo cáncer de pulmón, estoy asustada pero lo vamos a conseguir», explicaba la colaboradora del programa a través del teléfono. Explicó que todo había comenzado con un dolor en la espalda y que, pensando que se trataba de un problema traumatológico, acudió a hacerse una prueba. Al ver el resultado su médico la derivó directamente al oncólogo, que le comunicó la fatal noticia.

«Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo. Yo a mi médico le dije ¿Me voy a morir? y me dijo ‘de esto no lo creo'», explicaba, confirmando que próximamente iniciará los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. «A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir», que confirmaba que su hija Alba, acudirá a España en cuanto sea posible (reside en Holanda) para acompañarla. «Os juro, os prometo por mis nietos que de esta voy a salir, se lo he prometido a mi hija Alba y jamás le he roto un juramento», añadía.

La noticia causó verdadero estupor entre sus compañeros de Sálvame, que no sabían lo que iba a anunciar Mila Ximénez, a pesar de que el programa llevaba toda la tarde diciendo que tenía una importante noticia que comunicar. «Entiendo la preocupación de todos pero hay mucha gente que está luchando, conviviendo y lo vence. Creo que tenemos que estar todos muy arriba», intentaba tranquilizarlos Jorge Javier Vázquez.

«Te quiero mucho, has hecho un juramento y los juramentos se cumplen», le pedía a la colaboradora. «Este viaje te agarro la mano muy fuerte y no te la suelto. Vamos a estar contigo, tenemos que matar al bicho este, te quiero, te adoro, voy a estar contigo hasta que se me acaben las fuerzas», le decía Kiko Hernández, muy afectado, a su compañera.

«Estoy convencida porque lo sé, igual que intuía que pasaba algo y no tuve le coraje de afrontarlo contigo, tengo clarísimo Mila, porque lo sé, que esto es un pequeño obstáculo», la animó María Patiño, también muy impactada por la noticia.

«Tenemos todo el derecho del mundo como seres humanos a llorar, pero no tenemos derecho a rendirnos. Eres una mujer fuerte, luchadora, vas a estar en la pelea y la vamos a ganar», le decía Kiko Matamoros.

Milá Ximénez, de 68 años, lleva varias décadas colaborando en programas de radio y televisión. Saltó a la fama muy joven, en los años 80, tras iniciar una relación con el tenista Manolo Santana. Fruto de esa unión nació su única hija, Alba, de 36 años, aunque se divorciaron traumáticamente a los pocos años. Durante años colaboró en el programa Directamente Encarna, con Encarna Sánchez. Se mantuvo alejada de los medios durante varios años, en los que mantuvo una relación con el polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez. Finalmente regresó a la televisión, concretamente a la televisión de la mano de Crónicas marcianas, y desde entonces se ha convertido en una cara habitual de los programas de Telecinco.

Ha pasado por TNT, A tu lado, La Noria, Sábado Deluxe, Abre los ojos... y mira, Supervivientes. GH Vip, Sálvame Okupa y recientemente La última cena.

Otros colaboradores también anunciaron sus problemas de salud

El caso de Mila Ximénez no ha sido el único problema de salud que se ha anunciado y tratado abiertamente en Sálvame. La veda se abrió con Belén Esteba y su vuelta a la televisión después de «estar malita» como ella misma describía sus problemas de adicciones. Kiko Matamoros anunció que estaba a punto de quedarse ciego y que sufría un tumor en la vejiga y Jorge Javier Vázquez también habló abiertamente de sus problemas de salud tras sufrir un ictus hace más de un año.

Pero probablemente quién más ha hablado sobre sus problemas de salud haya sido Terelu Campos, que hace tiempo rompió con el programa (ahora colabora en ¡Viva la vida!). Tras conocer que tenía cáncer de mama de nuevo, narró allí que había decidido someterse a una doble mastectomía.