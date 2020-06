El domingo todos los españoles podrán moverse sin ningún tipo de restricción

0

Con el fin del estado de alarma que entró en vigor el pasado 14 de marzo se pondrá fin también a todas las restricciones de movilidad dentro del país. A todas. Los ciudadanos podrán circular libremente entre comunidades autónomas independientemente de su lugar de residencia, de la situación epidemiológica de su territorio de procedencia y de la fase de desescalada en la que se encuentren.

El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, recoge que la sexta y última prórroga del estado de alarma establecida «se extenderá desde las 0.00 del día 7 de junio del 2020 hasta las 0.00 del día 21 de junio del 2020». Llegado ese momento, sin ese instrumento, no será posible aplicar medidas de restricción a la movilidad. A esto se suma un paso más al día siguiente, porque el 22 de junio se abrirán las fronteras con la Unión Europea, excepto con Portugal, cuya fecha se pospone hasta el 1 de julio. Ese día Europa también abrirá sus fronteras externas.

Todos los gobiernos regionales asumirán el mando desde el próximo domingo, algo que lleva ya haciendo Galicia desde este lunes. Alberto Núñez Feijoo se adelantó al resto de las comunidades traspasando la barrera de la fase 3 y situando a los gallegos dentro de la denominada «nueva normalidad». La Xunta sigue, desde entonces, sus propias reglas en materia de salud pública, lo mismo que tendrán que hacer el resto de los territorios dentro de unos días.

El problema y la incertidumbre están en la movilidad. Los gobiernos autonómicos no tienen ninguna potestad para controlarla.

GALICIA

Control de rebrotes. Feijoo ha pedido al Gobierno que se articule una norma de salud pública que permita limitar los movimientos de determinadas regiones si, por causa de la pandemia, presentan niveles altos de contagio. El presidente de la Xunta insiste en que es clave ampliar la legislación sanitaria, de forma que el Gobierno tenga potestad para limitar movimientos en concellos y comunidades sin necesidad de activar de nuevo el estado de alarma. El Ejecutivo no ha habilitado, por ahora, ningún plan B.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó ayer que a partir del domingo «no habrá restricciones de movilidad entre territorios, al decaer el estado de alarma», por lo que hacen un llamamiento «a la responsabilidad y la prudencia». Además, el titular de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido durante los últimos días en que el estado de alarma era el único instrumento que permitía al Gobierno controlar la movilidad».

Las comunidades autónomas solo pueden llevar a cabo confinamientos puntuales en caso de rebrotes, pero han de ser concretos y limitando el movimiento únicamente de determinados pequeños grupos de personas.

ASTURIAS

Hay que buscar instrumentos. El presidente del Principado, Adrián Barbón, también plantea una modificación de la ley orgánica de salud pública para regular derechos fundamentales como el de la movilidad y tener así más instrumentos para hacer frente a posibles rebrotes en determinados territorios. Barbón cree que el estado de alarma se debería haber prolongado 15 días más para algunas comunidades.

PAÍS VASCO Y CANTABRIA

Unidos antes. El lendakari, Íñigo Urkullu, tiene previsto levantar el estado de alarma este viernes y abrir la circulación con Cantabria «si nada se tuerce».

El Ejecutivo cántabro tiene ya muy avanzado el decreto del presidente por el que se establecerá el paso a la nueva normalidad, para su publicación el próximo jueves en el Boletín Oficial de Cantabria y su entrada en vigor el viernes.

LA RIOJA

Se queda fuera. La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha confirmado que La Rioja no permitirá la movilidad a otras comunidades antes del fin del estado de alarma, a pesar de que el País Vasco y Cantabria la adelanten. Ha apelado a la «responsabilidad» de sus vecinos.

MADRID

Hasta el día 21. La Comunidad de Madrid no entrará directamente en la nueva normalidad hasta el 21 de junio, aunque tendrá movilidad igual que el resto. «Iremos de forma escalonada, recuperando la normalidad en el sector de la restauración, hoteles, ocio, espectáculos o entretenimiento. Vamos a avanzar gradualmente pero no en bloque, no de una sola vez, sino por etapas, por fases», anunció el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.