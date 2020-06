Yelmo reabre las salas de As Termas este viernes

Estará no aparcadoiro do Pazo dos Deportes e o son chegará pola radio do propio coche

O Concello de Lugo porá en marcha un auto-cine este verán. Estará no aparcadoiro do Pazo dos Deportes e para acceder será necesario solicitar unha invitación. Así o anunciou esta mañá a edil de Cultura do Concello, Maite Ferreiro: «Adaptamos as propostas á realidade que estamos a vivir, pensando sobre todo nas medidas de prevención que se deben manter, xa que a saúde ten que ser o primeiro». Engadiu que «queremos que a cultura volva á rúa e pensamos sobre todo en dúas cuestións: ter animación na cidade e manter a actividade dos grupos e artistas locais. Coas limitacións e protocolos que hai que cumprir na programación de espectáculos públicos tivemos que facer un esforzo imaxinativo para facer algo acaído a esta circunstancia», suliñou Ferreiro.

