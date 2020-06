Pedro Sánchez : «Es absolutamente prioritario garantizar la vuelta a las aulas de todos los alumnos»

0

14/06/2020 14:53 h

Decimocuarta y última Conferencia de Presidentes que se celebra por vía telemática. Pedro Sánchez se ha reunido con los máximos dirigentes autonómicos este domingo justo cuando se cumplen tres meses del inicio del estado de alarma. La próxima vez que se encuentren ya será de manera presencial a finales de julio. Este lunes alrededor del 70% de la población inicia ya la fase 3 de la desescalada y Galicia inaugura la nueva normalidad, convirtiéndose en la primera autonomía que abandona el estado de alarma.

«Estos últimos días hemos recuperado una buena parte de la normalidad en nuestras vidas. Necesitábamos volver a mirarnos cara a cara con nuestros amigos y familiares. Pero este alivio que tanto necesitábamos no nos puede hacer olvidar la amenaza de un virus que sigue al acecho. Toca poner volver en marcha el país y reconstruirlo», ha comenzado diciendo Sánchez.

El presidente ha recordado que la pandemia en el mundo ha cambiado de foco y es muy preocupante. «La pandemia es quince veces más feroz en el mundo que hace tres meses», ha dicho.

«Una segunda ola es posible, nos dicen todos los expertos. Tenemos que evitarla a toda costa», ha advertido. «Brotes va a haber porque el virus está entre nosotros. Tenemos que apelar a la responsabilidad individual. No podemos bajar la guardia. La buena noticia es que los sistemas de salud han detectado estros rebrotes rápidamente. Los mecanismos de detección precoz están funcionando», ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha instado a todas las fuerzas parlamentarias y políticas a poner de su lado para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado «amoldados a la realidad económica y social» tras la epidemia de coronavirus. «Todos tenemos que poner de nuestro lado», ha subrayado.

Sobre el estado de alarma, Sánchez ha recordado que el PP no ha apoyado el actual, «yo no rechazo que en un futuro lo volvamos a necesitar, pero no es mi intención. Espero que no nos veamos sometidos a una situación tan crítica».

Educación

Pedro Sánchez ha reconocido que el confinamiento ha puesto de relieve dos carencias en el ámbito educativo: la brecha digital y la conciliación familiar.

El presidente del gobierno ha asegurado que una de las prioridades ahora mismo será preparar la vuelta al cole en septiembre con las comunidades autónomas. «Es absolutamente prioritario garantizar la vuelta a las aulas de todos los alumnos», ha dicho. Reconoce que será complicado adaptar todos los centros escolares a la nueva situación.

Cada centro escolar, según ha explicado Sánchez, deberá abrir a partir de septiembre con un plan de contingencia que detallará las actuaciones «de cara a cualquier tipo de incidencia» y con una persona encargada de los posibles casos relacionados con el coronavirus y un equipo que garantice la información y el cumplimiento de las recomendaciones.

En Educación Infantil, se establecerán grupos estables de alumnado, preferiblemente de 15 alumnos aunque podrían llegar a 20 alumnos. Para el resto de cursos, se deberá garantizar la distancia de 1,5 metros.

Además, las mascarillas serán obligatorias a partir de Quinto de Primaria. En Educación Infantil no será obligatoria la mascarilla y se priorizarán las actividades al aire libre, según ha recordado Sánchez.

Automoción

Pedro Sánchez anuncia un plan para dar respuesta a las prioridades del sector y ayudarlo en una transición ecológica. «Contiene medidas para preparar la industria, con inversiones, impulso a la investigación, fiscalidad y cualificación profesional. Lo daremos a conocer mañana», ha anunciado.

Este plan tendrá un fondo de 3.750 millones de euros y habrá subvenciones a la compra de vehículos eléctricos.

España pretende llegar a Cero emisiones en el año 2050.

Fronteras y turismo

Sánchez ha anunciado la decisión de reabrir las fronteras para todos los ciudadanos del espacio Schengen, con la excepción de Portugal, que ha pedido que los pasos fronterizos no se abran hasta el 1 de julio, a partir del 21 de junio. En España también se levantará la cuarentena de catorce días que se había establecido para todas las personas que llegaran al país desde fuera.

Además, se preparará una lista de países seguros de fuera de Schengen con los que se podrán abrir las fronteras a partir del 1 de julio. «Deberán tener una situación epidemiológica similar o mejor que la de la Unión Europea, deberán aceptar ciertas condiciones sanitarias y actuar con reciprocidad», ha explicado Sánchez.

El Gobierno presentará el jueves un plan de impulso al turismo diseñado junto a los representantes del sector y en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Pedro Sánchez también ha adelantado los datos de los últimos 7 días, que arrojan un total de 235 nuevos contagiados y a 27 el de fallecidos por coronavirus.

Vacuna

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a los presidentes autonómicos que los ministros de Sanidad de la Unión Europea han acordado trabajar conjuntamente para garantizar el acceso de la vacuna contra el coronavirus «en condiciones de transparencia y equidad» para el conjunto de ciudadanos europeos.

Así lo ha manifestado este domingo Sánchez durante la reunión con los presidentes de las comunidades autónomas, después de que Alemania, Francia, Italia y Países Bajos hayan suscrito un contrato para el suministro de 300 millones de dosis de las vacunas contra el Covid-19 que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca.

España, según ha asegurado Sánchez, está colaborando para lograr la vacuna y que sigue «de cerca» todos los datos que se están produciendo en los distintos ensayos, informaron a Europa Press fuentes autonómicas.

En este sentido ha mostrado su esperanza en que «la ciencia nos dé una sorpresa positiva este año», ya que está avanzando mucho más rápido de lo que de lo que inicialmente estaba previsto, ha dicho.