Ravella pon en marcha a campaña dos bonos para consumir na hostalería e comercio local

Vilagarcía 13/06/2020 14:09 h

A campaña de animación do comercio e a hostalería locais baseada na posta en circulación de bonos, integrada na iniciativa global «Son da Casa. Estamos unidos na defensa do noso», arrincará o 1 de xullo. Cada paquete de bonos (dous de 10 euros e dous de 5) terán un custe para os usuarios de 20 euros, pero o seu valor real serán 30. A diferenza pona o Concello. En total, na primeira fase, a administración local destinará 37.500 euros, un euro para cada un dos habitantes empadroados en Vilagarcía. Esta inxección económica implica que, para que os bonos funcionen, en realidade terán que poñerse en circulación outros 75.000, o que fai un total de 112.500, segundo explican desde o Concello. Os bonos deberán ser consumidos antes do 30 de setembro. O goberno municipal traballa xa coa posibilidade de desenvolver unha segunda fase, coas mesmas cantidades, para o outono e acadando a campaña de Nadal. A suma total sería de 225.000 euros.

A iniciativa está desenvolvida pola área de Promoción Económica e conta coa colaboración deas asociacións Ahituvi e Zona Aberta. E nace coa mesma idea que impregna todo o Plan de Protección do Tecido Social e Económico, é dicir, «promover cantas accións sexan necesarias para recuperar a vitalidade da cidade despois da crise sanitaria do covid-19». Ademais de actuar en favor da hostalería e o comercios, a través de axudas directas por valor 400.000 euros, da campaña dos bonos, asesoramento e axuda para a dixitalización, este programa inclúe iniciativas no eido cultural, como se puido comprobar nas festas de Santa Rita.

No caso dos bonos, o funcionamento será moi sinxelo, segundo apuntan desde o goberno local. Dende o vindeiro luns, os comerciantes e hostaleiros teñen dez días de prazo para adherirse á campaña, mediante un formulario que estará dispoñible na web vilagarcia.gal e na sede electrónica do Concello, sede.vilagarcia.gal. Paralelamente, dende o Concello e a través doutra empresa local, Proimaxe, se está a desenvolver unha web, sondacasa.vilagarcia.gal, con deseño adaptado para dispositivos móbiles. Nesta web se explicará de xeito claro e directo como funcionan os bonos e se dirixirá a unha plataforma de pago segura para adquirilos (cun método moi similar á compra dun billete de avión, por exemplo). A plataforma xerará un documento con código QR que poderá utilizarse dende un móbil ou ben imprimilo en papel. A mesma web ofrecerá, ordenada por sectores (bares, restaurantes, moda, beleza, deportes, alimentación, etcétera), información sobre os establecementos adheridos. Cando se queira usar eses bonos só terán que entregarse (fisicamente ou a través do móbil, coa lectura do código QR) no negocio en cuestión.

Como non todo o mundo ten acceso á tecnoloxía ou pode ter certa dificultade no seu manexo, o Concello, en aras de facilitar a participación, habilitará unha oficina no vestíbulo de entrada da casa da cultura para axudar a adquirir os bonos a todo aquel que o solicite. Para facilitar a participación, para que Son da Casa sexa, en efecto, un proxecto colectivo, o Concello limitará a compra de bonos a dous pac por carné de identidade, aínda que se permitirá que un mesmo comprador use outro DNI no caso de unidades familiares.

Ademais dos bonos, a campaña Son da Casa se complementará con vallas publicitarias, mupis, anuncios nos medios de comunicación, redes sociais, etcétera. Tamén se distribuirán 25.000 bolsas, de papel e de algodón, coa súa imaxe. «O Concello convida a toda a veciñanza a participar desta iniciativa. Da implicación cidadá depende que a campaña funcione e, polo tanto, que se poñan en circulación eses 112.500 euros totais da primeira fase, e que, ao fin e o cabo, serán redistribuídos no tecido social e económico de Vilagarcía, unha mostra de que ‘todos somos da casa’ e debemos estar ‘unidos na defensa do noso’».