Así será la vida de los gallegos desde el próximo lunes

Un equipo del Cimus ha identificado una variante propia, que no es más virulenta, y estudia también un posible cambio en el material genético del patógeno

El coronavirus SARS-CoV-2 ha mutado en Galicia. Y no, no es que se haya vuelto ni más o menos virulento ni que la variación que se ha identificado se asocie con una mayor o menor capacidad de contagio. Simplemente ha cambiado al entrar en contacto con sus huéspedes gallegos. Es, en realidad, una modificación insignificante, probablemente inocua, que se ha descrito en uno de los 30.000 nucleótidos que conforman su genoma, pero que revela cómo el virus ha ido evolucionando a medida que ha colonizado un determinado territorio. De momento, ninguna de las mutaciones que se han identificado del patógeno en su ciclo evolutivo, tanto en Galicia como en el resto de España y del mundo, está relacionada con cambios importantes en su función, por lo que en sentido estricto no cabría hablar de cepas, sino de linajes o subtipos. Y todos proceden del virus madre de Wuhan.

Seguir leyendo