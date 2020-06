El paso de Estrella Morente en «Operación Triunfo» genera 1.565 quejas ante el Defensor de la Audiencia de TVE

0

13/06/2020

El Defensor de la Audiencia de RTVE, Ángel Nodal, ha recibido casi 2.000 quejas de espectadores relacionadas con Operación Triunfo, de las que un total de 1.565 se refirieron a la actuación de Estrella Morente, quien hizo un alegato a favor de la tauromaquia contestando a las declaraciones que había hecho una concursante del talent musical.

Así lo refleja el primer informe trimestral de 2020, del que informa Europa Press, que muestra que de enero a marzo la Oficina del Defensor ha recibido 3.631 quejas, frente a las 1.252 del mismo periodo del año anterior, lo que supone 2.379 más.

«Durante la actuación de Estrella Morente con Nia, la artista invitada ha hecho un alegato a favor de la tauromaquia contestando a las declaraciones que había hecho una concursante ajena a todo lo acontecido en el exterior, descolocando a su compañera de actuación y faltando al respeto a gran parte de la audiencia que considera que Operación Triunfo no es lugar para hacer alegatos a favor de la tauromaquia», explicaba Roberto en su queja, en que exigía explicaciones y disculpas a TVE, Gestmusic y al propio programa.

La directora de la Academia de Operación Triunfo, Noemí Galera, respondió que «TVE ni ha participado ni fue informada, en ningún momento, de lo que finalmente ocurrió», mientras que el Defensor de la Audiencia cree que lo ocurrido «supone una descortesía y una falta de respeto profesional a TVE». Asimismo, Nodal considera que se actuó «correctamente» al no cortar la interpretación, «como han pedido muchas de las personas» que le han trasladado su queja, «pues se habría convertido en un acto de censura injustificable».

Junto a la actuación de Morente, otros temas relacionados con Operación Triunfo fueron los comentarios antitaurinos por parte de una de las concursantes (286); la charla sobre feminismo impartida en la academia por una periodista (70); el lenguaje vulgar que utilizan tanto concursantes como profesores y críticas a un miembro del jurado. Cerca de trescientas personas y la Asociación del Toro de Lidia se quejaron de que una concursante llamara «nazis, psicópatas y gilipollas» a los aficionados a los toros.

«El tono de los comentarios realizados por la concursante, contra los aficionados a los toros, son opiniones personales que no compartimos», aseguró la Dirección de Entretenimiento de TVE, que añadió que la cadena «está obligada a defender la pluralidad y la libertad de expresión». En este caso, el Defensor cree que, «aunque no se trata de un programa de opinión, los participantes en cualquier espacio de RTVE están sujetos a las normas y manuales que regulan el funcionamiento de la televisión de todos». Respecto a la libertad de expresión, recuerda que el libro de estilo «deja bien claro» que 'La libertad de expresión no ampara, en ninguna circunstancia, el uso de expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas, injuriosas o vejatorias'.

«Todos estamos sujetos en RTVE a las reglas que regulan el funcionamiento de la televisión pública. También las productoras que trabajan para ella, por lo que solicito a los diferentes directores de área que les trasladen las leyes, reglamentos y manuales que regulan nuestro funcionamiento, para que siempre se tengan en cuenta», señala en su informe Nodal.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, la Academia acogió una charla feminista impartida por la periodista Ana Pacheco y que ha suscitado el rechazado de 70 personas. A juicio del Defensor de la Audiencia, la situación y la posterior polémica se podrían haber evitado «si los responsables del programa se hubieran informado, previa y correctamente, de la visión del feminismo de la invitada». «Una visión, por supuesto, legítima, pero también radical, como ella misma reconoce y que derivó en insultos y menosprecios a otras formaciones políticas del arco parlamentario. Una situación que ha perjudicado la imagen de independencia, pluralidad y neutralidad que debe mantener RTVE en todos sus contenidos y programas», ha manifestado.

María no está de acuerdo con la vulgaridad del lenguaje que, a su juicio, se utiliza en el espacio. TVE argumenta que «estas expresiones se realizan dentro de la academia y lo hacen de una forma coloquial y espontánea a lo largo de las actividades diarias», mientras que el Defensor de la Audiencia concluye que «justificar y ningunear este tipo de comportamientos es un claro incumplimiento» de las obligaciones de RTVE de servicio público «con la educación y la cultura».

El informe del primer trimestre del año también muestra que el tratamiento que dieron en 'A partir de hoy' a la gestación por sustitución generó cerca de 90 comunicaciones, y añade que «siguen llegando quejas» por el comienzo de los estrenos de la noche, en especial, 'Maestros de la costura'.