La Consellería de Sanidade respalda la lectura de prensa en los bares

Redacción 13/06/2020 21:06 h

Los locales comerciales y hosteleros pueden ofrecer periódicos a sus clientes porque leer la prensa es una actividad segura. Así la ha refrendado la Consellería de Sanidade, que avala la lectura de prensa en los bares. La Xunta ha elaborado un documento oficial que se basa en estudios científicos sobre la transmisión del coronavirus y en las pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha ratificado que el papel usado en prensa es inocuo y que recuerda que todavía no se ha documentado ningún caso de contagio de covid-19 asociado al uso compartido del periódico.

Sanidade apunta que la autoridades sanitarias y las investigaciones más recientes avalan que no existe riesgo de contagio al compartir el periódico en cafeterías, restaurantes y establecimientos similares. «A propia OMS e publicacións científicas actuais recordan que o contaxio do coronavirus prodúcese principalmente por vía aérea, resultando case imposible que suceda a través de superficies porosas como é o papel». Añade, además, que las tintas utilizadas en los periódicos son muy agresivas para los gérmenes. Recuerda que, por estas razones, no se ha prohibido que haya periódicos a la disposición de los clientes en diferentes tipos de negocios en ninguna de las diferentes normas que han emitido durante la desescalada por el Gobierno central y por el Ejecutivo autonómico.

Acuerdos con los hosteleros

En este sentido, la Asociación de Medios de la Información (AMI) y la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE) han suscrito un documento en el que las dos partes se comprometen a fomentar que los ciudadanos retomen «los hábitos de consumo y de ocio previos a la crisis sanitaria causada por el coronavirus». Uno de los objetivos de la CEHE es «contribuir activamente a disipar y aclarar las dudas que puedan surgir entre sus asociados» en relación al uso de periódicos en sus establecimientos.

La Voz de Galicia y hosteleros gallegos también han firmado un acuerdo para impulsar «la vuelta a la normalidad de la ciudadanía» siguiendo las recomendaciones sanitarias. Las dos partes destacan la importancia de la prensa como parte del servicio ofrecido por bares y cafeterías. El documento fue firmado por Santiago Pérez, gerente de La Voz de Galicia, y por Héctor Cañete, presidente provincial del sector de la hostelería.