El CHUS detecta secuelas a los tres meses en un 20 % de los pacientes que ingresaron por covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia joel gómez

santiago / la voz 14/06/2020 05:00 h

Un 20 % de quienes ingresaron en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) por covid-19 presentan a los tres meses secuelas debidas a esa nueva enfermedad. Destacan las lesiones pulmonares, y cuadros de fragilidad emocional que aconsejan que les valoren especialistas de salud mental. Así concluye una consulta especializada del centro compostelano, que empezó este mes a realizar el seguimiento de ese colectivo de pacientes: «Por consultas semellantes que hai noutros países sabemos que poden aparecer secuelas pulmonares, inmunolóxicas, renais, hepáticas, dixestivas e outras. A área de Santiago foi das últimas en ingresar casos de covid-19, e estamos entre as primeiras en comezar coas consultas de revisión máis precozmente, para tentar evitar esas secuelas, sempre que haxa posibilidade», afirma Antonio Pose, jefe de medicina interna.

La reacción de las personas citadas es de colaboración y se muestran satisfechas con esta consulta, agrega Pose. De momento atendieron a 50 de las 300 personas ingresadas a las que prevén llegar. «Xa vimos secuelas importantes, aínda que haberá que esperar aos seis meses para valorar mellor se serán definitivas», manifiesta.

La fatiga y la tos persistente son lo más habitual «e son síntomas alarmantes, pois indican a posibilidade dunha secuela pulmonar. Canto máis grave foi a pneumonía que padeceron, e, sobre todo, se estiveron en unidades de coidados críticos (e houbo casos de estar mes e medio na uci), máis posibilidade teñen de presentar unha fibrose. En ocasións non se detecta nunha radiografía de tórax e hai que lles facer un TAC [escáner]; ou probas funcionais respiratorias cando se queixan de fatiga e non vemos nada. Ese problema pode ser transitorio e desaparecer aos seis meses, ou persistir», explica Pose. Este especialista destaca que «é coñecido que esta doenza pode ser causa de cadros moi raros. Tamén con bastante frecuencia provoca trombose vascular, venosa, e é importante que eses doentes se manteñan anticoagulados e ver a súa evolución. Se aparecen coágulos no pulmón esa situación pode derivar nunha hipertensión arterial pulmonar, que tamén pode ser unha secuela importante definitiva».

«Estamos vendo moita fraxilidade emocional, en persoas que estiveron ingresadas moito tempo, e illadas, que teñen unha especial sensibilidade e son moito máis emotivas, con máis fraxilidade, ou medo. Neses casos pedimos que lles fagan unha valoración na consulta de psiquiatría ou de psicoloxía. Notamos iso sobre todo en familias onde houbo varios membros ingresados, en especial se morreu algún deles, que case sempre foron as persoas máis maiores», agrega. Pose resalta que «vemos familias máis afectadas que outras. Algunhas, cando se infectaba un membro de covid-19, despois tiñan máis casos; e noutras só ese inicial, a pesar de convivir varias persoas. Parece que hai como unha predisposición familiar, xenética, para desenvolver a doenza con maior gravidade. Coñezo familias de Santiago nas que todos os membros padeceron covid-19 e ninguén ingresou, practicamente nin o notaron, pasaron a doenza na casa; e outras onde houbo contaxios, con mortes e evolucións moi graves. Ou unha muller de máis de 90 anos, con varias patoloxías previas, que ingresou e superou a doenza ben. Por iso estamos a colaborar no estudo xenético que lidera Ánxel Carracedo e pensamos que pode haber avances importantes nese ámbito», avanza Pose.

La consulta funciona dos días a la semana y la atiende María Jesús Domínguez, especialista en enfermedades infecciosas con experiencia de asistir a pacientes de covid en planta del CHUS. En agosto prevén evaluar todos los casos; y en otoño comenzar con el seguimiento a los seis meses para obtener conclusiones más definitivas.