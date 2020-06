«Queremos que nas residencias se estude unha ratio de persoal asistente por cada ingresado»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 12/06/2020 15:13 h

En torno a las 20.30 horas de este jueves, la Plaza Mayor de Ourense acogió una protesta conjunta del Movemento Galego pola Defensa das Pensións (Modepen) y el colectivo de trabajadoras de las residencias de ancianos (Trega). En ella, protestaron por las consecuencias de la epidemia en los asilos, ya que, bajo su punto de vista, «o trato ás vítimas foi unha consecuencia do que chegou tralas privatizacións e a falta de persoal».

Bernardo García, responsable de Modepen en O Carballiño, fue uno de los participantes. García aboga porque se realice «nas residencias un estudo da ratio de persoal asistente por cada persoa ingresada». Y añadió: «O que demandamos é que as residencias que sexan públicas e non un negocio; e en segundo lugar, que haxa un centro de día en cada concello e axuda no fogar, porque isto tamén poderia aliviar moito ás residencias».