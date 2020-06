Una potente borrasca pone en alerta a Galicia

0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

11/06/2020 13:16 h

A falta de diez días para que arranque oficialmente el verano, el tiempo ha cambiado de forma radical. El calor desaparece de Galicia hasta nuevo aviso. Hoy y mañana la configuración atmosférica será más propia del mes de marzo que de junio. Un sistema de bajas presiones procedente de Islandia se va a situar muy cerca de la costa norte gallega y dejará vientos fuertes de componente norte y lluvias intensas durante las próximas 36 horas. Su presión mínima central ha caído bruscamente aunque no se trata de ninguna ciclogénesis explosiva. Para ello la presión mínima central debería caer al menos 20 milibares en 24 horas, algo que no ha ocurrido.

Pero aunque no se trata de un ciclón explosivo es lo bastante profundo como para que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos amarillos por acumulaciones de agua que podrían alcanzar o superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Este episodio de tiempo adverso tendrá más impacto en el litoral norte y en la zona de montaña de la provincia de Lugo.

El fin de semana habrá una circulación del aire del suroeste, que se traducirá en un ascenso de las temperaturas, tanto mínimas como máximas, pero sin calor. El valor más alto se espera en Ourense y llegará como mucho hasta los 24 grados. El cielo estará más despejado en el interior y el viento no soplará con tanta intensidad.

El lunes la borrasca del norte desaparece de los mapas aunque asoma una nueva por el oeste. La presencia de este sistema de bajas presiones en el Atlántico provocará que las nubes bajas cubran por completo el cielo gallego. Al final de la jornada llegará un frente que dejará más precipitación en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Las anomalías térmicas seguirán siendo negativas, por debajo de los valores habituales. El martes el centro de las bajas presiones se aproximará un poco más a Galicia y, por tanto, será otro día de lluvias generalizadas.

A partir del miércoles, los modelos meteorológicos muestran ya que el anticiclón de las Azores comienza a moverse, una buena noticia si se tiene en cuenta que las altas presiones son sinónimos de sol y calor en la comunidad. El problema es que como las borrascas andan cerca se va a formar un corredor de vientos del norte que si bien no dejará demasiada precipitación seguirá manteniendo a raya el termómetro, especialmente en lo referente a los registros más altos, que seguirán siendo muy discretos.

Si las previsiones se cumplen las temperaturas no se van a recuperar hasta finales de la semana que viene, casi coincidiendo con la llegada del verano. Esta situación no es solo exclusiva de Galicia, sino que se extiende a toda la Península. No se descarta que pueda nevar en las zonas más elevadas, como el Pirineo. El calor ausente en el sur de Europa sigue concentrándose en el extremo norte, en el Círculo Polar Ártico, donde la situación sigue siendo extremadamente anómala, con cifras que superan los 30 grados. El sol y el calor regresarán cuando la atmósfera ponga todo en su sitio.