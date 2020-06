El coronavirus ha mutado en Galicia

0

La Voz de Galicia raúl romar

11/06/2020 20:28 h

El coronavirus SARS-CoV-2 ha mutado en Galicia. Y no, no es que se haya vuelto ni más o menos virulento ni que la variación identificada se asocie con una mayor o menor capacidad de contagio. Simplemente ha cambiado al entrar en contacto con sus huéspedes gallegos. Es, en realidad, una modificación insignificante, probablemente inocua, que se ha descrito en uno de los 30.000 nucleótidos que conforman su genoma, pero que revela cómo el virus ha ido evolucionando a medida que ha colonizado un determinado territorio. De momento, ninguna de las mutaciones que se han identificado del patógeno en su ciclo evolutivo, tanto en Galicia como en el resto de España y del mundo, está relacionada con cambios importantes en su función, por lo que en sentido estricto no cabría hablar de cepas, sino de linajes o subtipos. Y todos proceden del virus madre de Wuhan.

La mutación gallega ha sido descrita en un primer análisis realizado a partir de la secuenciación del genoma del virus aislado en catorce pacientes gallegos, un trabajo que ha llevado a cabo el grupo Genoma y Enfermedades liderado por José Manuel Castro Tubío en el Cimus de la Universidade de Santiago. Las muestras fueron aportadas por el servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), que también está efectuando sus propios análisis genéticos para desvelar las particularidades del virus gallego.

«Seis de los 14 coronavirus secuenciados presentan una mutación que es exclusiva de nuestro territorio. Es probable que se haya originado aquí de nuevo», explica el investigador Martín Santamarina, que se ha encargado de comparar el material genético secuenciado en Galicia con el original de China y con el de otras muestras del resto de España a partir de la información aportada por las bases de datos de SARS-CoV-2. «Es una variante en la posición 881 que parece haber mutado en Galicia y realmente parece ser característica de aquí. Si la comparamos con los genomas del resto de España vemos que es exclusiva y que podría corresponderse con un subtipo propio», añade. Aunque también introduce un matiz importante: «Lo más probable es que estas variantes no tengan un impacto importante en lo que es la función de las proteínas del virus, y que sean relativamente inocuas, pero es necesario evaluarlo, por si acaso pudieran tener alguna implicación en alguna de las vacunas que se están desarrollando».

Dos familias

De las tres grandes familias o subtipos del virus identificadas en el mundo, en Galicia se han localizado dos: la G, que es la más frecuente,; y la S. Ambas también son las que circulan por España de forma mayoritaria. En la comunidad, sin embargo, no se ha observado el linaje V, que también es muy inhabitual en el resto del país. De esta forma puede inferirse que, salvo en una pequeña mutación, el patógeno gallego es prácticamente idéntico al del resto de España. Y tampoco existe una gran variación con respecto al original, secuenciado por primera vez en Wuhan el pasado 11 de enero. «En los coronavirus gallegos hemos identificado 36 mutaciones con respecto a la referencia de Wuhan», subraya Santamarina. Este análisis es coincidente con el que se ha realizado en otras partes del mundo, que indica que la tasa de mutación de SARS-CoV-2 es muy inferior al de otros virus ARN, como el de la gripe. Son, hasta ahora, variaciones que no se ha demostrado que tengan una relevancia importante ni en su función ni en su comportamiento. Y más si se tiene en cuenta que la secuencia genética del patógeno está formada por 30.000 nucleótidos. Son, en principio, noticias positivas de cara a una posible terapia o de la ansiada vacuna, que no sería necesario cambiar cada año como se hace con la de la gripe estacional.

Pero, en cualquier caso, es necesario mantener la vigilancia porque la situación podría revertir. De ahí que el grupo del Cimus se plantee seguir secuenciando genomas del virus de forma espaciada en el tiempo para comprobar si la evolución del patógeno en Galicia experimenta algún cambio importante, lo que también podría tener implicaciones de cara a una segunda ola en otoño o invierno. Es un trabajo que el equipo está realizando con sus propios medios, ya que hasta el momento no ha recibido ninguna financiación pública para ello.

La mutación gallega no es la única sorpresa con la que se han encontrado los investigadores. Hay otra más importante que se refiere a un cambio más sustancial del virus, pero que todavía está en estudio. Se trata de una delección, una pérdida de material genético del patógeno relacionada con la proteína ORF1ab. «Es la primera vez que se identifica este cambio, que implica la pérdida de quince aminoácidos de la proteína, lo que podría suponer una variación en su funcionalidad. Pero es algo que aún no sabemos y que tenemos que estudiar», advierte Martín Santamarina.

Esta alteración no se ha encontrado en otras muestras españolas, lo que no significa que no exista en otras de las miles de muestras que se han secuenciado a lo largo del mundo, un trabajo comparativo que aún no ha podido completar el grupo de la Universidade de Santiago.

No, el patógeno ni se ha debilitado ni ha envejecido

«El virus SARS-CoV-2 que causa el covid-19 no existe desde el punto de vista clínico, ya que se ha debilitado y envejecido». Las declaraciones del médico italiano Alberto Zangrillo avivaron la polémica hace unos días entre la comunidad científica, ya que se deducía que el patógeno había perdido agresividad. Y puede que desde un punto de vista clínico la afección sea menor, bien porque la edad de los pacientes se ha reducido o porque la carga viral es menor al cortarse las vías de transmisión, pero desde la visión de la genética todo sigue igual. El virus, aunque ha mutado, aún no lo ha hecho lo suficiente como para que estas variaciones afecten a su funcionalidad. Es probable que estas modificaciones ocurran en el futuro, porque es un proceso que se sitúa en la propia naturaleza de los virus: se debilitan para sobrevivir. Necesitan replicarse para subsistir y, si matan a su huésped (los humanos en este caso) pierden.

Que el virus se mantiene inalterable en lo realmente esencial —virulencia y patogenicidad— con respecto al original de Wuhan es algo que también ha constatado el estudio gallego.

De momento, no hay cambios vitales. Pero eso no significa que no haya que mantenerlo vigilado. Y para ello la única manera es seguir su pista molecular. O, lo que es lo mismo, seguir aprendiendo de la lectura de su genoma. Es el trabajo que pretende continuar el equipo Genoma y Enfermedades, aunque para seguir avanzando en sus investigaciones cree necesario ampliar el abanico de muestras. Por ahora han analizado las suministradas por el servicio de Microbiología del Chuac en A Coruña, con quien mantiene una colaboración, pero esperan conseguir otras del resto de la comunidad. «Para comprobar los cambios que puedan surgir en Galicia es preciso hacer una monitorización a lo largo del tiempo y extender los análisis al resto de hospitales», subraya Martín Santamarina.