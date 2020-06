Los casos importados suponen ya entre el 10 y el 12 %

0

La Voz de Galicia J. V. Lado

11/06/2020 19:52 h

Entre el 10 y el 12 % de los casos de coronavirus que se están detectando en España son importados y provienen fundamentalmente «de zonas con epidemias activas con un nivel de transmisión importante», fundamentalmente América Latina y Estados Unidos, según señaló en su comparecencia el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien cifró en 104 estos positivos desde el pasado 11 de mayo.

«España tiene muchísimas personas residentes aquí pero que son de origen o tienen familia en América Latina y en un momento determinado se pudieron quedar allí retenidas por causa de los cierres de fronteras y ahora están regresando. No hay ninguna razón, digamos sólida, por la que podamos evitar que vengan. Lo mismo pasa con los españoles que están en otros países o con los extranjeros que hay en España que están volviendo a sus territorios», incidió el epidemiólogo, quien defendió la cuarentena bajo responsabilidad de los viajeros, aunque admitió que «no se comprueban el 100 % de los casos. Por lo tanto es normal que alguno pueda decir que no se le ha contactado, pero sí que se realiza en un porcentaje importante, de forma aleatoria, para valorar que están cumpliéndola». Y la prueba es, a su juicio, esos 104 positivos que implican «que las cosas se están haciendo correctamente y que aquellos que tienen síntomas son localizados, aislados y sus contactos seguidos».

En cuanto a los focos de dos hospitales vascos, destacó que, «en principio, están relativamente bien delimitados, pero también es verdad que siguen apareciendo casos sin un origen conocido, que no están asociados a un brote ni son casos importados. Por lo tanto seguimos teniendo que tener mucho cuidado», porque «todavía no podemos considerarlo controlado. Aún tenemos que esperar que pasen días suficientes para cubrir uno o dos períodos de incubación».

Movilidad entre comunidades

Respecto a la decisión de Cantabria y Asturias de no activar la movilidad entre comunidades que implicaría también a Galicia y el País Vasco, el epidemiólogo aseguró que poco tiene que decir, más que apoyarlo, porque considera que lo ve como una prueba de la prudencia y la capacidad de los servicios sanitarios de las comunidades.

Botellones

Simón también tuvo palabras para los jóvenes que se están reuniendo ya para celebrar botellones. «No pueden olvidar el esfuerzo que están realizando sus mayores, porque casi todos tendrán familias relativamente amplias con personas mayores y yo creo que no pueden olvidar el riesgo al que exponen a estas personas. No es cuestión de no divertirse, sino de divertirse de la manera que ahora hay que divertirse y este tipo de reuniones quizás ahora mismo no sean nada prudentes», concluyó.