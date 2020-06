¿Qué le pasa a Miguel Bosé? Ahora carga contra las vacunas y llama a Pedro Sánchez «supremacista»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

redacción 10/06/2020 10:06 h

Apenas cinco días después de decir que el coronavirus es «la gran mentira de los gobiernos», Miguel Bosé ha decidido arremeter de nuevo, esta vez, contra las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar el covid-19 y, en especial, contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).

El cantante asegura en su cuenta de Twitter que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo.

Además, Bosé señala que Gates, al que llama «el eugenésico», habló en el pasado de la posibilidad de que las vacunas portasen micro chips o nano bots para obtener información de toda la población mundial «con el fin solo de controlarla».

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

«Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades», afirma el cantante español, que también se refiere al presidente del Gobierno, «Pedro Sánchez 'El Salvador'», que «acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista».

«Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES», concluye su hilo de Twitter el cantante, que al comienzo de la pandemia perdió a su madre, Lucía Bosé, fallecida el 23 de marzo a consecuencia del covid-19.

La última polémica

«La gran mentira de los gobiernos», así se refería Miguel Bosé en su cuenta oficial de Twitter sobre el covid-19. Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido», escribió el artista español en su muro junto a un vídeo en el que aparecen personas supuestamente en un momento de ocio en Ginebra las cuales aparentemente no están respetando la distancia y las medidas de seguridad para evitar contagios. Según el hombre que narra el vídeo, estas imágenes son del pasado 1 de junio.

SUIZA, COMO LOS PAÍSES NÓRDICOS DE EUROPA SABEN DESDE EL PRINCIPIO DE LA GRAN MENTIRA DE LOS GOBIERNOS, EL DE ESPAÑA INCLUíDO.



👉🏼 https://t.co/4BhPTkcgcA — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 4, 2020

El Gobierno suizo anunció el pasado 29 de mayo la aceleración de la flexibilización de las restricciones y autorizará la apertura de restaurantes a partir del 11 de junio, para que así la población «aprenda a vivir» con el virus ante la falta de certeza sobre cuándo habrá vacuna. Sin embargo, todavía no se sabe si estas medidas están siendo efectivas o van a ser contraproducentes, ya que se necesita un tiempo de margen para poder medir los efectos.

Otros países como Francia, Italia o España llevaron un confinamiento más estricto que Suiza y, más en concreto, el país natal del artista está volviendo a la normalidad progresivamente desde hace varias semanas atendiendo al número de contagios y fallecimientos por comunidad autónoma.

Su nombre se colocó entre las principales tendencias en Twitter durante la mañana del pasado viernes.

Y ahora Miguel Bosé califica al coronavirus como ‘la gran mentira de los gobiernos’.

Se empieza diciendo eso y se acaba asegurando que la Agencia Tributaria también es una mentira. pic.twitter.com/CKEna593Tj — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) June 5, 2020

No se trataba de la primera vez que Bosé dejaba ver su escepticismo sobre el coronavirus, ya que desde el pasado 29 de abril emprendió a través de redes sociales la misión de informar a sus seguidores sobre supuestos peligros de la red 5G, asegurando que guarda relación con el covid-19 y compartiendo vídeo conferencias sobre el tema. El contenido de esta conferencia ha sido desmentido por múltiples científicos y organismos.

Comprometido con ayudar a contrarrestar los estragos de la pandemia

Pese a todo, Bosé ha participado en eventos y conciertos en línea para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a contrarrestar los estragos de la pandemia y auxiliar a personas que lo están sufriendo de cerca.

y el objetivo de varias ONG a recaudar fondos para los esfuerzos de ayuda de COVID en todo el mundo. Sintoniza y comparte la visita de sus sueños: https://t.co/1c95FSw7wh#DreamWithUs #OHMLive #Dream4Humanity@globalgiftusa @globalgiftfound @Constellation58 — Miguel Bosé (@BoseOfficial) May 26, 2020

En los últimos meses ha estado volcado en homenajear a su madre, la actriz italiana Lucía Bosé, fallecida el pasado 23 de marzo. #AzulDeLucia ha sido la etiqueta mediante la que animó a sus seguidores a rendir homenaje a la actriz haciéndose mascarillas azules y compartiendo cualquier tipo de recuerdo sobre ella.