La construcción en Lugo, un sector que puede relanzar la economía

La Voz de Galicia suso varela

lugo 10/06/2020 16:13 h

La crisis sanitaria por el coronavirus, que generó una crisis económica, ha atacado fuerte a algunos sectores pero hay otros en los que se abren oportunidades. El concejal de Urbanismo de Lugo, el socialista Miguel Couto, indica que ninguna de las grandes obras de viviendas ni inversiones de hoteles y empresas en polígonos se van a paralizar en los próximos meses. «Penso que vai a haber máis actividade na construción», señaló el edil. Además de confirmar las inversiones privadas ya previstas, además de las que ejecute la propia administración local, indicó que el confinamiento ayudó a los ciudadanos a detectar necesidades en sus propias viviendas (obras menores), incluidas las previsiones ante otros confinamientos por esta pandemia u otras del futuro. También confirmó que hay solicitudes de chalés y casa en el rural, «ou polo menos o interese por coñecelos». Couto dijo que todos estos movimientos, además de la aprobación este año del 5 % del PXOM pendiente, serán importantes para crear trabajo en el sector de la construcción.

Incluso, ya a largo plazo, apuntó que Lugo formará parte de una red de ayuntamientos de España que fomentarán la rehabilitación de viviendas, «un sector de recuperación económica xa que a man de obra é directa, non necesiota inversión en solo, só financiación».

Miguel Couto explicó las buenas perspectivas de futuro del sector en una rueda de prensa en la que hizo un balance de la tramitación de las licencias durante el primer cuatrimestre del 2020, dentro de un plan que se marcó personalmente para conocer dónde están los problemas para que algunos expedientes no lleguen a aprobarse y se acumulen licencias sin aprobar. Precisamente la agilidad en la tramitación de las licencias también serán importantes para fomentar y dinamizar la economía local.

El área de Urbanismo Sostible resolvió en los primeros cuatro meses del año 1.145 procedimientos - a una media de 13'5 al día - el 73 % presentados, y de los que el 67 % guardan relación con comunicaciones previas para la ejecución de obras o instalaciones menores. «En total, foron validadas 114 licenzas urbanísticas, 14 de primeira ocupación, 5 segregacións, 61 prórrogas, 37 cambios de titularidade de actividade, 769 comunicacións previas de obras e 89 máis (comunicacións previas de obra) para actividades, 3 procedementos de control posterior de actividades, 30 intervencións en redes de servizos municipais, 22 devolucións de garantías e 1 declaración responsable», detalló el edil

Couto trasladó las conclusiones del informe que acaba de realizar sobre la actividad desarrollada por su departamento para conocer dónde se atascan los expedientes urbanísticos para tomar medidas que palíen este problema en el futuro, con el objetivo de llegar al 2021 «co contador a cero».

Un tercio de expedientes necesita correcciones

Couto analizó los más de 200 expedientes que entre el 2015 y el 2019 estaban pendientes de aprobar por parte del Concello. Indicó que un tercio de ellos, entorno a 50, presentan deficiencias y están a la espera de las correcciones que manden los promotores. El concejal señaló que este es un problema recurrente y no achacable al Concello, por lo que se reunió con asociaciones profesionales (desde constructores a arquitectos y aparejadores) para que «se mellore a calidade dos documentos técnicos, porque detectamos casos nos que ata en seis ocasións se pediron correccións do expediente». El 48 % no tuvo necesidad de correcciones pero el 34,5 % necesitó de tres o más peticiones de cambios, lo que retrasa las tramitaciones y el trabajo de los funcionarios.

Sobre los retrasos achacables al Concello, Couto dijo que 90 expedientes están pendientes del servicio de Arquitectura, 40 del de Medio Rural y 20 de Enxeñería. «Sabemos as causas polo que nos permite saber que medidas adoptar», dijo el concejal. Entre las medidas que adoptará estará el refuerzo de la plantilla de Urbanismo, en concreto en el área de Medio Rural donde reconoce que hay un problema acuciante de personal. Indicó que la nueva RPT permite incorporaciones más ágiles.

También apuntó que se hará un seguimiento de los expedientes. «As petición dos anos 2015 e 2016 xa teñen asignados un técnico específico, cun seguemento semanal, e a miña intención non é que as licencias sexan desfavorables, pero non podemos eternizar os expedientes», en alusión a las correcciones que piden y no se resuelven.

En estos momentos, en el departamento de Arquitectura trabajan cinco arquitectos, dos aparejadores y un delineante; y en licencias hay un jefe de servicio, tres administrativos y tres auxiliares administrativos.

Sede electrónica

Para concluir, el concejal también recordó la puesta en funcionamiento de la sede electrónica, que desde septiembre posibilita la presentación de documentación técnica sin necesidad de comparecer en las dependencias municipales, «o que está a redundar nunha tramitación máis dilixente ao que tamén contribuirá a entrada en vigor do convenio asinado co Colexio de Arquitectos de Galicia grazas ao que se acortarán os tempos até no 95% dos procedementos que necesiten visados, acadando ademais unha minoración de custos e cargas administrativas para as persoas tanto físicas como xurídicas usuarias do servizo».

El Concello quiere que en el plazo más breve posible todos los trámites relacionados con Urbanismo solicitados por una empresa o particular con CIF sean a través de la sede electrónica, precisamente para agilizar todos los procedimientos.