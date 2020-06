El campus dice adiós a la edición más atípica del Foro Aero, con Boeing pero por vía virtual

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 10/06/2020 15:40 h

El campus de Ourense se despidió este martes del ciclo de conferencias divulgativas del Foro Aero, organizado por la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, y que contó con la presencia del doctor Grzegorz Kawiecki, directivo en Boeing Research & Technology- Europe & Brazil. Kawiecki puso el acento en las tendencias de actualidad en el sector de la aviación.

En la charla, que se celebró por vía telemática por las circunstancias derivadas de la epidemia por el coronavirus, participaron Manuel Reigosa, rector de la Universidade de Vigo; Francisco Conde, conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta, y José Enrique Román, director general de Boeing Research & Technology - Europe & Brazil.

Por su parte, Arno Formella, director de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, incidió en que «é o primeiro Foro Aero virtual que facemos nesta fase atípica» y el objetivo fue «abordar nel as tendencias en aviación para que o alumnado teña contacto directo coa industria». Reigosa recordó que la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo graduará este año a su primera promoción y mostró su deseo de que «unha gran parte dese talento redunde nun beneficio para Galicia».