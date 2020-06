Las redes viralizan el cobro de 1 euro en un bar de Tenerife en concepto de «servicio covid»

0

La Voz de Galicia NOELIA SILVOSA

09/06/2020 12:30 h

La polémica por la llamada «tasa covid» en algunos establecimientos continúa. Esta vez, ha sido el ticket de un bar de Canarias el que se ha viralizado tras la publicación en Twitter de un cliente, Rui Meireles, que pide a los usuarios que opinen si están de acuerdo con el cobro de 1 euros en concepto de «servicio covid»: «¿Qué pensáis sobre esto?¿Estáis de acuerdo o no? Os escucho…», escribió.

Él formaba parte de un grupo de personas que acudieron al local y pidieron cuatro cañas dobles, por las que pagaron 10,80 euros. Sin embargo, la factura sumó 1 euro más por el citado «servicio covid», que no especifica en el ticket qué incluye exactamente.

[[@twitter::https://twitter.com/Rui_MeirelesFCP/status/1269995181715206144]]

Rui Meireles publicó su propia opinión, argumentando que la ley del consumidor «permite cobrar servicios adicionales al cliente siempre y cuando estos gastos sean proporcionados, debidamente justificados y se avise antes al consumidor». No obstante, también matiza lo siguiente: «Esto es en un restaurante de Canarias.. yo entiendo que la desescalada va a generar más gastos, más carga de trabajo, productos de desinfección, EPI's, etc.. Pero yo hubiera preferido que hubiesen subido 10 ct o 20 ct los productos. Con ello evitas ese cargo adicional». Las reacciones a su mensaje no se han hecho esperar, y multitud de usuarios han expresado su indignación y críticas ante el cargo.

[[@twitter::https://twitter.com/facua/status/1270054857957953536]]

También lo hizo Facua, que señala que dicho cobro es ilegal y le anima a poner una reclamación: «Es ilegal. Te recomendamos poner reclamación formal para que deje de producirse este abuso. Si la respuesta es insatisfactoria acude ante la autoridad autonómica de consumo para que entre al fondo del asunto. Saludos». El debate está servido.