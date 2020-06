La primera vez que La Voz habló de... veraneo: «Bienvenidos, bañistas»

Ese año, la mal llamada «gripe española», mataba a decenas de millones de personas en todo el mundo. En octubre, el Gobierno Civil de la provincia de Burgos, promulgaba una serie de consejos para combatir la pandemia y entre ellos destacaba el de «estar en el campo el mayor tiempo posible»

Entre 1918 y 1920 otra pandemia asolaba al mundo. El primer caso se notificaba el 4 de marzo de 1918 en soldados estadounidenses en Fort Riley (Kansas, Estados Unidos), aunque no está claro si el origen de una gripe que causaría unos 50 millones de muertos fue ahí o en China. La mal llamada «gripe española» -se produce durante la I Guerra Mundial y todos los países en la contienda para no minar la moral de sus tropas y ciudadanos se la atribuyeron a nuestro país, que se mantuvo neutral en el conflicto bélico- fue una pandemia que la censura ocultó en medio mundo, pero sin embargo en España los periódicos de entonces informaban sobre un virus nuevo y más peligroso que la gripe anterior. Ya no solo afectaba a niños y ancianos. Adultos jóvenes y sanos también la sufrían con mortales consecuencias. Algo, que como ocurre ahora con el coronavirus, obligaba a las autoridades sanitarias de entonces a instar a la población a protegerse.

Seguir leyendo