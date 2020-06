Una potente borrasca procedente de Islandia cambiará radicalmente el tiempo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

09/06/2020 12:51 h

A partir del jueves se interrumpe temporalmente la influencia del anticiclón de las Azores, responsable del tiempo seco y caluroso de las últimas semanas. La presencia constante de las altas presiones y la irrupción en varias ocasiones de aire cálido procedente del norte de África provocó que el pasado mes de mayo fuese el más cálido de la serie histórica en toda España, aunque especialmente en Galicia. La temperatura media presentó una anomalía positiva superior a los tres grados.

#DatosAEMET

¿Cómo ha sido el mes de mayo en España en cuanto a🌡️y🌧️?

Te lo contamos en #AEMETblog https://t.co/na4kpz4uMs — AEMET / #QuédateEnCasa (@AEMET_Esp) June 8, 2020

Sin embargo, el anticiclón está ahora de retirada y su lugar lo va a ocupar una borrasca. El sistema de bajas presiones que va a afectar a Galicia llega directamente desde Islandia y durante su descenso hacia el sur de Europa arrastra aire frío con ella. Por ello no solo está previsto que llueva sino también que desciendan de forma significativa las temperaturas, sobre todo los valores máximos. Además, durante el recorrido que separa a Islandia de Galicia, la borrasca va a perder presión de manera intensa, algo que no suele ser más habitual durante el invierno y no tanto en el mes de junio.

Probable desarrollo de #ciclogénesisexplosiva con potencial impacto al norte de la península en pleno junio!



Existe alta incertidumbre por lo que hay que seguir la actualización de los modelos de predicción. https://t.co/pEhCAS0vjC pic.twitter.com/RAIEE8xHOp — Dr. J. J. González Alemán (@glezjuanje) June 9, 2020

El jueves la borrasca se va a situar al sur de la Bretaña francesa. No es la típica posición que suele ocupar. Lo habitual de los sistemas de bajas presiones que riegan la comunidad es que se posicionen al oeste de Irlanda, desde donde sus frentes penetran con vientos del suroeste y descargan con más intensidad en las Rías Baixas. En esta ocasión los vientos asociados al ciclón extratropical serán del noroeste. El primer frente cruzará Galicia de oeste a este, dejando precipitaciones más intensas en la costa coruñesa. El viernes la borrasca se va a aproximar un poco más, hasta situarse prácticamente encima de la costa norte gallega. Volverá a ser una jornada pasada por agua de manera generalizada y el viento de componente norte soplará con más fuerza. Habrá, además, un nuevo descenso térmico generalizado, hasta dejar el termómetro por debajo de los registros habituales en esta época del año.

Bos días! Ata cando manteremos o anticiclón en #Galicia?

Como vemos nos mapas do modelo de chuvia acumulada diaria, a partir do xoves chegan chuvias a toda a Comunidade.

A causa? Unha borrasca situarase no Cantábrico achegando moita inestabilidade atmosférica. pic.twitter.com/JDOyVxrSyw — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 9, 2020

E que son estes mapas tan azuis🤔?

As anomalías das mínimas e máximas para hoxe.

A temperatura por debaixo das expectativas para esta época do ano exténdese a toda a península Ibérica. Aínda que os valores se recuperarán algo o martes e o mércores, volverán a descender o xoves. pic.twitter.com/e6HgiCP8OM — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 8, 2020

El fin de semana la borrasca se moverá y el viento cambiará de noroeste a suroeste. Esto permitirá que asciendan las temperaturas, pero se mantendrá la humedad y algunas lluvias. La circulación del nordés, que se encarga de generar el tiempo soleado en Galicia, no regresará hasta mediados de la semana que viene y su influencia y parece que vendrá además cargada da matices.Todo esto porque el anticiclón va a dar un paso atrás importante.