Continúa la búsqueda de un cocodrilo en la confluencia del Duero y el Pisuerga

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

redacción / agencias 08/06/2020 22:44 h

La Guardia Civil y la Policía Local de Simancas (Valladolid) continuaron ayer con la búsqueda del cocodrilo avistado en la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga, en la zona de Pesqueruela de este término vallisoletano. Un biólogo identificó el domingo huellas junto al río que, según él, podrían corresponder a las de un «cocodrilo del Nilo», una especie considerada peligrosa, pero también asustadiza, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los expertos se plantearon zona con precaución (al parecer, el cocodrilo mide al menos un metro y medio) para evitar que el animal se desplace fuera del área de unos cinco kilómetros en la que se considera que se mantendrá, si no es molestado, para facilitar su captura.En cualquier caso el jefe del Servicio de Rastreo Forestal de la Asociación Chelonia, Fernando Gómez, aseguraba ayer que los indicios observados hasta ahora en el lugar no corresponden a un reptil de gran tamaño. Rastreando, leyendo el terreno, no hay indicios de un reptil grande, pero «eso no significa que no esté», dijo no obstante.

El experto efectuó un reconocimiento de la zona, en concreto el área de Pesqueruela, en la confluencia del Duero y el Pisuerga, junto a integrantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Acerca de si puede tratarse de un cocodrilo del Nilo, como apuntó un especialista en Biología, ha considerado que las condiciones para su vida en esta zona no son las ideales, a la vez que ha matizado que no se sabe cuánto tiempo puede llevar en esta área.