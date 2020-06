Malú y Albert Rivera abandonan el hospital con su hija en brazos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Martín Bastos

08/06/2020 15:59 h

Malú recibía el alta este lunes y abandonaba el hospital HM Puerta del Sur, en Móstoles, donde dio a luz a su primera hija, Lucía el pasado sábado. Con ella en brazos y junto a su pareja Albert Rivera, los dos salieron muy sonrientes. La cantante y el expolítico agradecieron a toda la prensa que se encontraba allí sus felicitaciones. Malú confesaba que el parto «ha sido muy bonito», aunque terminó cansada ya que estuvo muchas horas.

Por su parte, Albert Rivera explicó que pudo estar presente en el parto y que ha sido una de las cosas más emocionantes de su vida. También, dijo que su hija Daniela está encantada con el nacimiento de su hermanita, pronto podrá disfrutar de ella.

Una foto del pie de la pequeña Lucía

Malú ingresó en la madrugada del pasado sábado acompañada de Albert Rivera, que nacía alrededor del mediodía.Los felices padres confirmaron que le llamarían Lucía en sus respectivas cuentas de Instagram al lado de la primera foto de uno de sus pies sostenido por las manos de sus progenitores. «Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo», aseguran ambos en un mensaje idéntico.

La niña lleva, por tanto, el nombre de su madre, que se llama en realidad María Lucía Sánchez, y el de su bisabuela, de quien procede la dinastía de «Los Lucía»: su abuelo, Pepe de Lucía (padre de Malú) y su tío abuelo, el ya fallecido guitarrista Paco de Lucía.

Para la cantante esta es su primera hija, mientras que el exlíder de Ciudadanos ya es padre de Daniela, de ocho años, nacida de su relación con la psicóloga Mariona Saperas. Cuando abandonó la política tras los malos resultados que obtuvo su partido en las últimas elecciones generales, Rivera sostuvo que uno de sus objetivos era ser «mejor padre, mejor hijo y mejor pareja».

Hace unos meses, la cantante ya reservó una suite en el centro sanitario para tener todo listo cuando llegara el gran día. Malú y Rivera esperaban emocionados la llegada al mundo de la pequeña después de un año y medio de relación, según apunta la revista Hola! «Estoy con muchas ganas, nervios e ilusión de ver la carita a mi hija. Quedan pocas semanas», decía a mediados de mayo el feliz papá, poco después de que desvelasen que estaban esperando una niña. «Vamos a tener que cambiar muchos pañales, combinado con mucho trabajo aquí en el despacho», apuntaba.

En una entrevista en El Hormiguero, Malú desveló el sexo del bebé que esperaba. Tras meses de silencio, en los que apenas interactuó con sus fans a través de las redes sociales (únicamente desmintió a principios de abril una información que aseguraba que daría a luz en casa por miedo al coronavirus), la artista salió de su retiro para promocionar la canción que ha compuesto durante el confinamiento, titulada Tejiendo alas y dedicada al bebé que esperaba junto al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. «¡Es una niña!», desveló en el programa de Pablo Motos. «La verdad es que, cuando ya sabía que estaba embarazada, hay un momento en que eso de «niño o niña» se te borra de la mente, lo único que quieres es que venga bien, que no pase nada. Pero cuando ya me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión», explicó. La pareja aún no había decidido el nombre del bebé entonces, según dijo, pero tenía «una pequeña listita» con sus favoritos. Reveló que no habían tenido demasiados problemas a la hora de elaborarla: «Ha sido fácil. Hay que reconocer que nos entendemos bastante bien. Yo creo que la discusión va a venir cuando llegue el momento, cuando veamos esa carita», explicaba.

El pasado 4 de diciembre Malú y Albert anunciaron con gran alegría e ilusión que iban a ser «papás». «Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor», escribían junto a una imagen en la que aparecían sus manos entrelazadas sujetando un chupete. Desde aquel momento, han sido ellos los que, de manera puntual, han compartido ocasionalmente algunos de los momentos de su vida y sus impresiones y sentimientos a lo largo de estos meses, que están a punto de dar paso a una nueva etapa.

Curiosamente, Albert Rivera se ha convertido en padre por segunda vez apenas dos semanas después de que la actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, diese a luz a su primogénito, Álex. Ella también anunció el nacimiento con una foto similar, en blanco y negro, pero la mano del bebé sostenida por las de sus padres.