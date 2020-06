«Gilda» y el covid-19

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 09/06/2020 05:00 h

Una ilustración de Gilda agarrando a Johnny Farrell, o lo que es lo mismo, de Rita Hayworth y Glenn Ford en una de las escenas finales de la película de 1946; pero con mascarillas. Ese es uno de los dibujos protagonistas del confinamiento de Sandra Álvarez, la tatuadora ourensana que está detrás del estudio PintaPel Tatuaxes. Y ese mismo trabajo es el que la ha hecho quedar segunda en un concurso nacional organizado por la marca Talens. «Cerré la tienda unos días antes de que se decretase el estado de alarma por responsabilidad con mis clientes. Una vez que dejas de dibujar, vas perdiendo trazo y soltura y no quería que me pasase eso, así que intenté seguir activa durante todo el encierro y por eso me presenté a este reto», explica. El diseño no solo convenció a la firma de accesorios y material para artistas, que le regaló un buen lote de productos, sino que ya tiene dueño y se convertirá en tatuaje. «En cuanto lo subí a Instagram, me contactó un chico ourensano para reservarme el diseño porque le encantaba», dice Sandra. Y así lo hizo, ahora solo falta que pueda regresar de Madrid, donde vive, para plasmárselo en la piel. «Quería mezclar lo clásico con lo moderno, Gilda con el covid-19, y hacerlo realista», afirma. El resultado ha sido buenísimo. Aunque con cita previa y lista de espera, Sandra acaba de reabrir las puertas de su estudio y ya trabaja en nuevos proyectos totalmente personalizados.