El forense del 8-M concluye que el Gobierno ya conocía el riesgo del virus el 28 de febrero

En febrero no tenía sentido su utilización y en abril pasó a ser recomendable. Y ahora el Gobierno multará a quien no las use

Las mascarillas han cambiado el paisaje urbano, han pasado de ser una rara avis entre los viandantes a convertirse en un apéndice más de su indumentaria, de oreja a oreja. Ahora ya es mayor el porcentaje de quienes salen a la calle con la cara cubierta. Y más que lo será en cuanto el Gobierno publique el martes la orden que prevé multas de cien euros para quienes se muevan a cara descubierta por los espacios públicos cuando no sea posible guardar la distancia social de dos metros. Serán obligatorias al menos hasta otoño.

