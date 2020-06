Así se entrena la hostelería gallega contra el covid-19

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

16/06/2020 05:00 h

«Estamos más preparados que otros sectores, porque ya tenemos protocolo de prevención de riesgos y de salud alimentaria y nos suena esto de los microorganismos. Si hacemos todos las cosas bien, saldremos antes y mejor».

Palabras de la docente en el seminario telemático que otorgará el certificado de aptitud para la actividad hostelera en relación con el covid-19.

La lucha contra el coronavirus no ha terminado, pero a partir de este momento, la tutela social externa da paso a la responsabilidad personal para evitar el rebrote. La formación es una de las claves. Los protocolos sanitarios constituyen hojas de ruta pormenorizadas de prevención. El turismo es un sector especialmente sensible a la pandemia y, por eso, Galicia se ha propuesto ser pionera en la emisión de un certificado que acredite que sus profesionales turísticos están correctamente preparados para la atención al público. Así se consigue:

EL GERMEN

Pacto por un destino seguro. Los protocolos del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) dependiente del Ministerio evolucionaron hasta los once manuales desarrollados en Galicia por un grupo de trabajo integrado por la Xunta, a través del Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), el Sergas y el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), en colaboración con representantes del sector y entidades como el propio ICTE, la Federación Galega de Municipios e Provincias y especialistas como Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública, y director de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia. Para su correcta aplicación, el grupo de trabajo desarrolló a través del CSHG 500 acciones formativas centradas en la seguridad sanitaria para 50.000 profesionales del sector.

INSCRIPCIONES

Cincuenta mil plazas. Ya están activas las solicitudes para acceder a estas formaciones gratuitas que se impartirán online por medio de webinars de hora y media. Dos de los subsectores más madrugadores han sido la hostelería (www.covid-19hosteleria.es/webinars/) y los guías turísticos (http://formacion.guiasdegalicia.org/).

SEMINARIO TELEMÁTICO

Información básica sobre el covid-19. La ponente de este seminario arranca recordando a los profesionales que deben refrescar sus conocimientos previos en prevención de riesgos y manipulación de alimentos. Se trata de adaptar los principios APPCC (análisis de peligros y puntos de control crítico) al contexto del covid-19. Después explica la estructura del virus, incubación de la enfermedad, transmisión, síntomas, grupos vulnerables... y por qué es tan importante lavarse las manos y mantener las distancias. «La lejía, siempre en agua fría, porque si no, se evapora», recuerda.

Directrices para el dueño del negocio y el personal. Basadas en la prevención de riesgos laborales en lo tocante al trabajador. «Un manipulador de alimentos no puede ir a trabajar si está enfermo de lo que sea», advierte. Insiste en medidas organizativas y del rigor en el comportamiento del trabajador y del cliente («ojo al expediente sancionador por la ocupación, aunque nosotros no somos quien de preguntar si son convivientes, por ejemplo, si no llevan mascarilla»). Hay que instar al usuario a que se limpie las manos antes de entrar en el local. «Y no pueden coger mesas y sillas a su libre albedrío», puntualiza.

Distancia de seguridad. Aforo, señalización, planificación de itinerarios y tareas (por ejemplo en las cocinas). Obligatoriedad de la mascarilla en momentos como el emplatado y el servicio en mesa. Se hace especial hincapié en el reparto de domicilio y servicio para llevar. La barra y el bufé son dos de los puntos calientes en el webinar.

Higiene y limpieza. Momento clave. Repaso a cómo eliminar el virus de superficies, ropa de trabajo, mercancías y zonas de paso. También se recuerdan los hábitos personales recomendables («por supuestísimo»). Se pide evitar accesorios útiles (servilleteros..) y decorativos.

EPI y residuos. La ponente explica cómo usar pantallas, mascarillas y guantes, y cómo deshacerse de los EPI y la basura generada susceptible de portar el virus. «Nos quedamos con el uso de guantes como en la serie de CSI, pero ellos lo hacen para no dejar huellas. En alimentación no exime del lavado de manos y los de látex están prohibidos porque son alérgenos. Hay que saber lo que compramos», explica.

Qué hacer si hay síntomas. La ponencia finaliza con las directrices en caso de que un cliente o un trabajador presente síntomas de covid-19, como el aislamiento y el aviso al Sergas.

Dudas. Los participantes preguntan acerca de los eventos, los juegos de mesa («controlar que el cliente se lave las manos antes y después», recomienda), parques de bolas, contraindicaciones de la mascarilla para trabajar...

EXÁMENES

Tipo test, requerido el 80 % de respuestas correctas. Tras el seminario, la Xunta hace llegar el examen, en el que se deberá responder bien al menos al 80 % de las preguntas para obtener el certificado. El sector negocia para que se pueda convalidar con el futuro sello de calidad relacionado con el covid-19 emitido por el ICTE.

ASESORAMIENTO ONLINE

Teléfono gratuito para consultas. La Xunta habilitó el teléfono gratuito 900 815 334 (de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas) y el correo info-galiciadestinoseguro@xunta.gal