Diogo consigue al fin una mano derecha por su once cumpleaños

Amigos de Galicia juntó ya buena parte de los 47 millones de tapas de su campaña

Hace años que muchísimas familias, empresas y colegios juntan tapones para donarlos; es una forma de ser solidario que no cuesta un euro ni demasiado esfuerzo, de ahí su éxito entre los ciudadanos. El problema es que la recogida no siempre es fácil, ya que implica una logística importante y un coste de transporte grande. Relacionado o no con este hecho, el banco de tapones solidario que se llevaba muchísimo plástico de Pontevedra, Banta, fue dejando su actividad. Eso hizo que la recogida de plástico se relajase un poco, por la confusión que había en cuanto a quién iba a recoger las tapas, etc. Han pasado unos meses desde entonces. Y, afortunadamente, la ciudad está en un escenario completamente distinto. La recogida de tapones vuelve a estar en pleno auge y la mejor prueba de ello es lo que ha ocurrido con la campaña de los trajes ortopédicos.

Seguir leyendo