Los campamentos se ponen las pilas para facilitar la conciliación de los padres

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 09/06/2020 05:00 h

Al descolgar el teléfono ya se percibe la incertidumbre que hay al otro lado de la llamada. Están pendientes de cada publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), analizando posibilidades y alternativas ante las trabas que se les puedan plantear. Son los encargados de organizar y convertir en realidad los campamentos infantiles que se realizan rigurosamente cada verano. Con la pandemia aún acechando, es difícil saber una fecha exacta, pero más lo es conocer los pormenores de las normativas y, al mismo tiempo, las exigencias que impone cada comunidad durante las distintas fases de desescalada.

El Consello da Xunta autorizó a finales de mayo la reactivación de los campamentos de verano con una serie de medidas y protocolos para facilitar la conciliación en período vacacional a aquellas familias con hijos de entre ocho y 18 años. Ahora mismo, desde el organismo autonómico aclaran que los distintos servicios provinciales están trabajando en la organización y que en los próximos días presentaran la campaña con los pormenores. La Xunta recuerda que, a falta de concreciones, sus campamentos acogerán a más de 1.000 niños y jóvenes en toda la provincia de Lugo.

Pero si algo destacan ayuntamientos, asociaciones y empresas privadas es que este verano, y en tiempos de coronavirus, los campamentos infantiles son más necesarios que nunca. Algunos padres llevan meses teletrabajando y, al mismo tiempo, cuidando de sus hijos. La conciliación ha sido muy difícil para las familias durante los últimos meses, por lo que las distintas entidades destacan que los campamentos de verano son una necesidad para que los padres puedan conciliar.

En el Concello de Lugo están centrados en facilitar esta conciliación a todas las familias que lo necesiten aunque, aseguran, están esperando a tener entre manos los protocolos de la Xunta para saber cuál es la mejor forma de organización para estos campamentos infantiles. Desde el consistorio aseguran que ofrecerán recursos para las familias, con novedades que anunciarán esta misma semana y en las que se primará la salud de los usuarios y el servicio de conciliación para las familias, que incluirá una programación alternativa a la habitual al tener en cuenta también posibles rebrotes de covid-19.

Otras empresas especializadas en los más pequenos trabajan estos momentos en buscar la forma de organizar con seguridad los campamentos. Algunos ya han abierto el plazo de inscripción y comentan que algunos padres se piensan dos veces si anotar o no a sus hijos por miedo al coronavirus. Desde estas entidades también transmiten la sensación de otros progenitores, que necesitan conciliar tras meses de confinamiento y agobio.

Las alternativas en la ciudad

Aunque son algunas las asociaciones y empresas que no pueden confirmar que vayan a reactivar los campamentos de verano, ya se abren los plazos de inscripción en muchos otros casos.

El club de hípica Endurance lucus ofrece media hora diaria de clases cinco dúas a la semana para niños de más de tres años. Por el momento, tienen un total de 30, una alternativa para los pequeños amantes de los animales.

Lumieira celebrará sus campamentos habituales en época vacacional con relativa normalidad. Empezará el seis de julio y se extenderá hasta el día 31 de ese mismo mes. Es de lunes a viernes, de nueve y media de la mañana a siete y media de la tarde aunque, para facilitar la conciliación, cabe la posibilidad de llevar a los niños de entre cinco y trece años a las ocho de la mañana y de que se beneficien también del servicio de comedor. El período de inscripción se abrió el martes pasado, y el 20 % de las plazas ya se han cubeirto. "Había xente que xa nos chamaba na fase dúas e que dicía que precisaba mandalos ao campamento para conciliar", comentan desde la entidad. Las actividades incluyen la práctica de deporte en el pabellón Politécnico y también se harán juegos al aire libre.

Canguros y monitores a domicilio

Vitae ya ha abierto el plazo de inscripción para el campamento de este verano. Habrá un monitor cada nueve niño y la actividad empezará el día 22 de junio. Está dirigido a niños de entre cuatro y 14 años y será en el Pazo de Feiras y Congresos. El campamento incluye actividades al aire libre y acuáticas. En el interior del recinto habrá un máximo de 80 pequeños, tal y como marcan las directrices legales actuales. Como servicio añadido y también para facilitar la conciliación, este grupo incluye servicio de canguros y monitores a domicilio para grupos reducidos.

En Outeiro de Rei, el alcalde, José Pardo, explica que la conciliación es una necesidad de la zona, puesto que concentra buena parte de los niños de la zona centro de la provincia. "Non todos os pais os quererán mandar, pero é a nosa obriga facilitar a conciliación porque hai xente que precisa ir traballar e que non ten con quen deixar s nenos. Faranse actividades nos locales da ludoteca e tamén no recinto escolar e nos pavillóns", declara Pardo, que tiene previsto que las actividades se reanuden en el mes de julio.

Cruz Roja organiza anualmente un campamento de verano en Vilalba, pero a estas alturas, aún no saben si lo podrán realizar y están estudiando distintas alternativas. En Guitiriz, el concello organiza tres jornadas deportivas de verano para los jóvenes. Serán en julio y sustituyen a los campamentos habituales, suspendidos por el consistorio al considerar que la crisis sanitaria imposibilita que esta actividad se celebre con normalidad. Las jornadas están dirigidas a jóvenes de entre diez y 18 años y el plazo de inscripción se abrió este lunes, ocho de junio, y se cerrará el día 19 de este mes. Hay 42 plazas para cada jornada y tienen preferencia los empadronados en Guitiriz. Las actividades tienen un coste aproximado de 20 euros.