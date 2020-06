Vilanova regulará el acceso a la playa de O Terrón con un paso con cadenas

0

La Voz de Galicia antonio garrido

vilanova / la voz 06/06/2020 20:58 h

No está dispuesto Gonzalo Durán a que se le vaya de las manos la presencia de bañistas en las playas de Vilanova. Ya lo advirtió hace días, cuando afirmó que en caso de duda los vilanoveses serían los primeros en poder disfrutar del sol y del agua. Y ahora ha cumplido su amenaza.

El alcalde vilanovés ha presentado el sistema con el que regulará el aforo en la playa de O Terrón, una de las joyas de la corona de la localidad vilanovesa, y será, desde luego, un sistema drástico. Cuando los efectivos de seguridad consideren que el aforo está ya completado cerrarán el acceso a los vehículos. Para ello, el Concello ha colocado una suerte de puesto fronterizo, con dos grandes bloques de piedra y una cadena que ejercerá de censor.

En el momento en el que se coloque la cadena, el acceso a la playa de O Terrón será posible únicamente para los residentes y para aquellos turistas que estén hospedados en los campings de la zona. Serán efectivos de la Policía Local o de Protección Civil quienes regulen el paso. Quienes vayan andando podrán pasar, porque entiende Gonzalo Durán que serán básicamente residentes en el municipio los que se acerquen hasta O Terrón dando un paseo. «La gente está preocupada por lo que va a pasar cuando venga la gente de fuera o durante los fines de semana. Dijimos que era fácil controlar el aforo y es fácil. ¿Qué vemos que la afluencia es mucha y va a haber problemas de aforo?, pues cerramos el tráfico. Con esto se acabó todo el problema. Se corta, y listo», resume el alcalde de Vilanova Gonzalo Durán. La medida se implementarán las dos zonas de acceso a O Terrón.

El regidor considera que la medida que han ideado es una forma «sencilla y clara para limitar el acceso a las playas, para que la gente no esté pegada». Gonzalo Durán incide en que no se trata de limitar el acceso a la playa sino que se trata de que haya una exceso de gente en el arenal. «En vez de estar contando la gente que está en la playa, cuando se vea que hay mucha, se corta y punto», resume el regidor.

«Nos gustaría no poner nada, pero figúrate que alguien que paga su dinero en un hotel de Vilanova, quiere bajar a la playa y no puede porque está llena. O alguien de Vilanova que tampoco puede porque ha venido gente de fuera que la ha ocupado. No podemos consentir eso», subraya el regidor vilanovés. «Si el estado dice que hay aforo limitado en las playas, tendremos que regularlo. Y lo vamos a regular así. Se hará lo que haya que hacer», concluye Gonzalo Durán.