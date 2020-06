José Ángel Vázquez: «Hicimos videollamadas y algunos internos vieron a sus madres por primera vez en años»

0

El penal de Teixeiro (1.200 presos y 500 funcionarios) superó lo peor de la crisis sanitaria en un clima de calma chicha que tomó forma a medida que las muertes se multiplicaban en España y el virus no traspasaba los muros de prisión. Ningún interno contagiado y dos positivos entre sus trabajadores, ya recuperados. Así es el balance. Y es que el pánico entre la comunidad reclusa, atendiendo a motines en prisiones de Italia por el covid-19, fue otro frente que añadir al sanitario. «A los internos, inicialmente, se les restringieron derechos por la alerta sanitaria. Medidas tomadas a la fuerza por salud pública, de ahí el gran trabajo de los funcionarios, a modo de pedagogía, con los internos. Hablando con ellos, haciéndoles ver cuál era la realidad para unos y para otros y cómo intentamos paliarlas», explica el director del penal coruñés, José Ángel Vázquez, que añade: «Lo que entendieron rápido es que el virus era nocivo para todos, trabajadores y reclusos».

La excepcionalidad de las medidas, y su visibilidad, fagocitaron igualmente ese clima de cierta concordia en las galerías de prisión. Sonoro fue el aplauso brindado a los militares de la UME por los presos desde sus celdas. Pero no fueron los únicos, hubo más aplausos. Sonaron en el patio del centro durante las asambleas convocadas por la dirección para informar a los internos de la situación en el exterior dado su total aislamiento al suspenderse las visitas al centro. «Utilizamos las videollamadas en cuanto pudimos organizarlo y hubo situaciones muy emotivas. Algunos internos que no veían a sus madres desde hacía muchos años. Uno, de origen marroquí, le vio la cara sabiendo que ella sufre leucemia. Otra de un preso, en este caso nacido en Rumanía, que no veía a su familia desde el 2013, resultó igual de emotiva».

La desescalada reanudó las visitas a reclusos. «Solo a través del locutorio, no el bis a bis. También se reactivo el servicio de paquetería con un protocolo concreto. Lo mismo ocurre con las salidas al exterior, ya se iniciaron y cada preso que sale tiene que firmar un permiso. Al regresar están 14 días de cuarentena. Por suerte el clima sigue siendo bueno, incluso convocamos otra asamblea para explicar el proceso de desescalada, piense que hay familiares que no pueden venir al estar en provincias diferentes, y eso ellos tienen que saberlo. Lo que cada día tengo más claro es que sin la complicidad entre internos y funcionarios no se hubiera conseguido».