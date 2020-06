Malú ingresa en el hospital Puerta del Sur de Móstoles para dar a luz

0

La Voz de Galicia MARTIN BASTOS

06/06/2020 12:11 h

La cantante Malú ya ha ingresado para dar a luz a su primera hija con Albert Rivera, según la agencia RamPress. Esta madrugada llegaba al hospital HM Puerta del Sur de Móstoles acompañada de su pareja, que ha estado con ella en todo momento. Hace unos meses, la cantante ya reservó una suite en el centro sanitario para tener todo listo cuando llegara el gran día. Malú y Rivera esperan emocionados la inminente llegada al mundo de la pequeña después de un año y medio de relación, según apunta la revista Hola!

«Estoy con muchas ganas, nervios e ilusión de ver la carita a mi hija. Quedan pocas semanas», decía a mediados de mayo el feliz papá, poco después de que desvelasen que estaban esperando una niña, aunque el nombre sigue siendo una incógnita. «Vamos a tener que cambiar muchos pañales, combinado con mucho trabajo aquí en el despacho», apuntaba.

En una entrevista en El Hormiguero, Malú desveló el sexo del bebé que esperaba. Tras meses de silencio, en los que apenas interactuó con sus fans a través de las redes sociales (únicamente desmintió a principios de abril una información sobre su parto en casa), la artista salió de su retiro para promocionar la canción que ha compuesto durante el confinamiento, dedicada al bebé que espera junto al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, y que según ella misma confirmó es una niña. «¡Es una niña!», desveló, aunque aseguró que aún no han decidido el nombre. «La verdad es que, cuando ya sabía que estaba embarazada, hay un momento en que eso de «niño o niña» se te borra de la mente, lo único que quieres es que venga bien, que no pase nada. Pero cuando ya me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión», explicó. La pareja aún no ha decidido el nombre, pero tiene «una pequeña listita» con sus favoritos. Reveló que no habían tenido demasiados problemas a la hora de elaborarla: «Ha sido fácil. Hay que reconocer que nos entendemos bastante bien. Yo creo que la discusión va a venir cuando llegue el momento, cuando veamos esa carita», explicaba.

El pasado 4 de diciembre Malú y Albert anunciaron con gran alegría e ilusión que iban a ser «papás». «Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor», escribían junto a una imagen en la que aparecían sus manos entrelazadas sujetando un chupete. Desde aquel momento, han sido ellos los que, de manera puntual, han compartido ocasionalmente algunos de los momentos de su vida y sus impresiones y sentimientos a lo largo de estos meses, que están a punto de dar paso a una nueva etapa.