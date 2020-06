El Gobierno refuerza los controles en las fronteras de Galicia

0

Redacción / La Voz 06/06/2020 21:36 h

La Guardia Civil y la Policía Nacional han reforzado sus operativos este fin de semana para controlar los accesos a Galicia y los desplazamientos entre las provincias, en plena polémica por la supuesta entrada de personas procedentes de otras comunidades y solo días después de que dos equipos de La Voz recorriesen las dos autovías que enlazan con la Meseta sin encontrarse apenas controles policiales vigilando los accesos a Galicia. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se interesó por ese problema el miércoles en el Congreso y le contestó a Néstor Rego (BNG) que preguntaría al ministro del Interior si hay entradas no autorizadas en territorio gallego. La misma preocupación mostró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a preguntas de La Voz tras el Consejo de Ministros. «Habrá que analizarlo y tomar las medidas oportunas que correspondan», dijo Illa sobre la posible entrada de foráneos en Galicia sin estar autorizados para esos desplazamientos.

En la fase 2 de la desescalada, en la que hasta mañana, lunes, se encuentra Galicia, no están permitidos los desplazamientos entre provincias y tampoco se puede entrar ni salir de la comunidad. Solo están permitidos determinados desplazamientos, entre los que se encuentran los relacionados con motivos de trabajo, con visitas a familiares enfermos que necesiten asistencia o con la atención a dependientes, así como viajes puntuales que estén justificados.

Lo cierto es que esa supuesta entrada de personas de otras comunidades en Galicia forma parte de las preocupaciones de muchos gallegos, sobre todo de localidades costeras, que ven un riesgo sanitario si hay esas entradas desde otras comunidades. Algunos alcaldes expresaron esos temores en las últimas horas e incluso el presidente de la Xunta mostró su contrariedad. Feijoo se refirió a esas quejas de los alcaldes. «É grave, e unha inxustiza», dijo el presidente al recordar que los gallegos no pueden salir de su provincia y que, sin embargo, pueda darse el caso de que entren en Galicia personas de comunidades que tienen peor situación epidemiológica.

Menos presión policial

Con la polémica sobre la mesa, el delegado del Gobierno, Javier Losada, insiste en que los controles policiales están siendo efectivos y que puede haber casos puntuales de conductores que logran acceder sin permiso y que en otros casos haya desplazamientos que sí están autorizados al estar dentro de los supuestos justificados, como los de trabajo o los de vehículos de transporte. Lo cierto es que en las últimas semanas la presión policial no es la misma que en los días duros del confinamiento, en los que estaban prohibidos prácticamente todos los desplazamientos. Pero tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional aseguran que no se ha detectado la presencia masiva de ciudadanos de otras comunidades. Así se lo certificaron los mandos de ambos cuerpos de seguridad al delegado del Gobierno, que se reunió con ellos esta misma semana, y que señalaron que no hay ningún dato que apunte hacia la entrada de forasteros de forma irregular en Galicia.

Aviso a los alcaldes

En todo caso, desde la Delegación del Gobierno recuerdan a los alcaldes que ellos tienen la autoridad para ordenar a sus policías locales que investiguen si en sus municipios hay ciudadanos de otras comunidades y, si es así, saber cómo entraron. También se pide a la Xunta que dote a los concellos de los medios necesarios para reforzar la seguridad en la vuelta a la nueva normalidad.

Ya en el tramo final de la desescalada, la Guardia Civil y la Policía Nacional irán retomando con más intensidad sus cometidos habituales, relacionados con la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y la movilidad en las carreteras, después de dos meses de dedicación casi plena a evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Esta misma semana, el general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Luis Rodríguez, y el jefe superior de Policía, José Luis Balseiro, establecieron en la Delegación del Gobierno las directrices para garantizar la seguridad en los meses de verano y analizaron los medios con los que cuenta el Estado para luchar contra la lacra de los incendios forestales.