Feijoo esperará para anunciar medidas para la fase 3 hasta conocer sus competencias

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 05/06/2020 17:03 h

El presidente de la Xunta conoció el pase a la fase 3 de la desescalada durante la comparecencia semanal tras la reunión con su Gobierno, aunque minutos antes ya la había dado por hecho ateniéndose a la situación epidemiológica de la comunidad. «Cumprimos todos os requisitos», dijo, pero es todo lo que adelantó, más allá de confirmar que, si de él depende, permitirá la movilidad entre las cuatro provincias. Pero ese es el problema, que las instituciones autonómicas no tienen pistas fiables de las competencias que podrán ejercer y las que se reserva el Gobierno central. Las dudas se ciernen en temas de alto calado social, como la posibilidad de que las competiciones deportivas profesionales puedan acoger público, una cuestión en la que Alberto Núñez Feijoo prefirió no profundizar para no contribuir a la «confusión» y a los distintos mensajes que salen del Gobierno de España y que cambian «en cuestión de horas».

En esas contradicciones enmarca también la apertura de fronteras con Portugal y otras decisiones relacionadas con el turismo o la contabilidad de fallecidos, que están lastrando, a su juicio, la reputación de España. «Hai que ser máis serios. Un ministro non pode dicir unha cousa e minutos despois ser desmentido por unha nota escrita», afirmó. Con respecto a la relación con el país vecino, reclamó que se amplíen los pasos fronterizos autorizados con Galicia. Son un total de 27, y en estos momentos solo están activos «parcialmente» tres. Feijoo reclama la plena actividad en al menos seis para minimizar el impacto en las empresas y ciudadanos que hacen vida en la eurorregión.

El Gobierno gallego confía en tener más detalles sobre la cogobernanza del estado de alarma entre la previsible rueda de prensa de Pedro Sánchez del sábado y la videoconferencia de presidentes del domingo. En cualquier caso, a comienzos de la semana habrá una reunión del mando coordinador en Galicia (Cecop) que diseñarán las medidas en función de un margen de maniobra que disgusta a Feijoo: «Este juego de compentencias empieza a ser desagradable», zanjó, antes de garantizar que la Xunta estará atenta a cualquier rebrote para limitar la movilidad en territorios en los que se pueda dar un repunte de los contagios, pero tampoco avanzó más detalles sobre la fórmula. «Paga a pena ter paciencia e informar con rigor para non caer en desmentidos frecuentes», recomendó ante la insistencia de los medios de comunicación.

Llegada de turistas de otras provincias

El presidente Feijoo refirió quejas de los alcaldes y autoridades de concellos gallegos sobre la llegada de personas no residentes desde otras provincias, sobre todo en los de las rías de Vigo y Pontevedra. «É grave, e unha inxustiza», valoró, por cuanto los gallegos no pueden realizar esos movimientos en su propia comunidad y por el hecho de que algunas de esas personas procedan de territorios con situaciones epidemiológicas peores, por lo que pidió al Gobierno que «non mire para outro lado».

El estudio epidemiológico, los contratos del Sergas y los centros de día

El dirigente autonómico también informó que el Sergas tiene previsto seguir adelante con la segunda fase del estudio epidemiológico que «algúns» sanitarios están cuestionando. A su juicio, esos profesionales no mostraron las mismas reticencias hacia este tipo de test de seroprevalencia cuando fue el Estado el que lo desarrolló, con resultados presentados esta misma semana. Por otra parte, Feijoo confirmó que el personal sanitario que se incorporó a través de listas o para atender las necesidades de la crisis seguirá contratado hasta final de año, tal como recomendó el comité clínico y conocen, dijo, los sindicatos, que estuvieron de acuerdo «menos un».

Además, el presidente gallego confirmó que el horizonte de reapertura para los centros de día, de discapacitados y de las escuelas infantiles sigue siendo septiembre, aunque se mostró abierto a retomar la decisión si cambian las recomendaciones de los expertos, preocupados especialmente por las salidas y entradas de los usuarios de estos centros, que podrían comprometer la seguridad de ellos mismos, de las familias y de los trabajadores. Pero no se cierra a «outras posibilidades», aseguró antes de recordar que las familias con menos recursos pueden acceder a ayudas para pagar cuidadores y rehabilitación.