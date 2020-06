El Concello prorroga por cinco años el contrato con Vitrasa

0

La Voz de Galicia Jorge Lamas

VIGO 05/06/2020 13:53 h

«Si no se presentase nadia a la licitación nos quedaríamos sin servicio», afirma Abel Caballero para justificar su decisión de suspender la licitación del servicio de transporte público. Como consecuencia de esa suspensión, el gobierno municipal ha ejercido la opción de la prórroga del servicio a Vitrasa durante los próximos cinco años. «Para esta licitación se realizó un estudio económico, pero la pandemia del covid-19 lo reventó para mucho tiempo porque no sabemos cuál será el escenario al que nos vamos a enfrentar en los próximos tiempos», señala el alcalde de Vigo, quien añade que cabía la posibilidad de que no se presentase ninguna empresa con las condiciones económicas anteriores a la pandemia. «¿Qué haríamos entonces? ¿Quedarno sin servicio?», afirma.

Abel Caballero señala que la prórroga se ha ejercico por responsabilidad del gobierno y «en las condiciones jurídicas atestiguadas por los técnicos del Concello».

El alcalde explica que las condiciones del servicio durante la prórroga serán las vigentes en el contrato, incluyendo todas las modificaciones que se fueron añadiendo a lo largo de los años.

«Ahora tendremos que estudiar la nueva normalidad porque de lo contrario sería una temeridad y nosotros somos un gobierno serio», dijo.