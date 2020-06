Un millón de italianos se descargan en dos días la aplicación de rastreo del virus

0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 04/06/2020 12:05 h

Un millón de italianos se han descargado la aplicación para teléfonos móviles puesta a disposición por el Gobierno para rastrear a las personas en contacto con los casos positivos del nuevo coronavirus, aunque ya se han revelado algunos problemas.

La aplicación «Immuni» (inmunes) se ha convertido en Italia en la más descargada en los últimos dos días, desde que la puso a disposición el Gobierno en varias regiones para una primera prueba, pero se la han descargado en todo el país. Por el momento, el Gobierno está experimentando la efectividad de la app en cuatro regiones italianas: Abruzos, Liguria, Marche y Apulia.

«Los italianos han entendido, estamos entre los primeros países del mundo en utilizar esta tecnología», afirmó la ministra de Innovación, Paola Pisano, quien aplaudió que en tan sólo 24 horas, más de medio millón de personas se la habían descargado, recoge Efe.

Por ejemplo, en Apulia (sur), todas las personas que lleguen de otras regiones o desde el extranjero, lo que es posible desde este miércoles, deben informar de su presencia y se recomienda que se descarguen la aplicación. El presidente de la región de Marche, Luca Ceriscioli, animó a sus conciudadanos a descargarla porque «protege la privacidad de las personas, pero les informa de los contactos que han tenido con personas potencialmente positivas».

También el presidente de Sicilia, Nello Musumesci, invitó a todos los sicilianos y a quienes lleguen a la isla a descargarse la app «porque será como tener como compañero silencioso de viaje al sistema sanitario nacional y sentirse más tranquilo». No todos están de acuerdo y en la región septentrional de Friuli Venezia Giulia no creen «en la efectividad de la aplicación, que creemos que es insuficiente cuando se trata de voluntaria», dijo el vicepresidente y responsable de Sanidad y Protección Civil, Riccardo Riccardi,

«La aplicación tiene dos limitaciones principales, una relacionada con la privacidad y la otra es que no está claro qué sucederá si se determina una positividad. La atención médica regional no rige nada de lo que sucede a través de la aplicación y esto es inquietante y no se puede manejar», dijo el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia.

El funcionamiento de la aplicación

La aplicación «Immuni» se descarga solo de forma voluntaria y solo el usuario tendrá acceso a los datos. Desde su activación grabará los contactos que se han mantenido también con otras personas que hayan descargado el programa a través de «bluetooth» y también los recorridos realizados. Si la persona que está utilizando la aplicación da positivo en covid-19, podrá dar su consentimiento para el procesamiento de sus datos almacenados en el teléfono móvil, lo que permitirá rastrear a todas las personas con las que entró en contacto en los días anteriores y reconstruir el historial de sus movimientos.

La persona que ha estado cerca de una persona positiva durante el tiempo considerado con posibilidad de contagio será alertada con la app y podrá voluntariamente ponerse en contacto con el servicio sanitario directamente desde la aplicación. Ninguno de los datos recopilados se grabará o divulgará antes de que el paciente, si se ve afectado por covid-19, haya decidido dar su consentimiento para su uso, se explica.

Además, la aplicación respeta los parámetros de privacidad indicados por la Unión Europea: descarga voluntaria, uso temporal, cumplimiento de la legislación europea sobre privacidad y tecnología «bluetooth» para evitar invasiones de geolocalizaciones.

Sin embargo, uno de los más prestigiosos virólogos del país, Andrea Crisanti, explicó hoy que aunque «potencialmente es una buena idea. Tendrá un impacto muy bajo, pues para que funcione se la tendría que descargar el 90 % de los italianos».

El lanzamiento de la app ha tenido también diferentes problemas ya que no puede ser instalada en una serie de teléfonos, los más antiguos o en algunas marcas. Además, surgió la polémica porque en uno de los gráficos de la aplicación en los que se explica su funcionamiento, el hombre aparecía trabajando mientras que la mujer tenía un niño en los brazos. La imagen machista y estereotipada fue inmediatamente cambiada y ocupándose del bebe apareció un hombre.