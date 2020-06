0

La Voz de Galicia antonio garrido

vilagarcía / la voz 03/06/2020 21:16 h

«Lo que pasó el pasado fin de semana no puede repetirse». La sentencia no es del Concello de Vilagarcía; sale desde la directiva de la asociación de hosteleros, donde se reconoce que es conveniente echar el freno de mano con algunos actitudes. «O nos adaptamos y cumplimos todos las normas, o tendremos que cerrar», sentencia David Jiménez, uno de los representantes de Ahituvi.

Jiménez califica de muy provechosa la reunión que representantes de los hosteleros mantuvieron en Ravella con el alcalde Alberto Varela, la concejala de Mobilidade Paola María y el jefe de la Policía Local. Un encuentro que, subraya Jiménez, sirvió para dejar las cosas claras, para conocer cuáles son las líneas rojas que no se deben traspasar para que la desescalada pueda llevarse a cabo sin problemas también en el sector del ocio. Los representantes del gobierno local dejaron claro a los hosteleros que deben respetar el número de mesas que presentaron en sus respectivos proyectos para las terrazas, que está prohibido tener música fuera de los locales y que debe cumplirse a rajatabla el horario de cierre, que está fijado para las 3.30. «O nos adaptamos todos a las normas, o tendremos que cerrar. Si falla uno lo pagaremos todos», advierte Jiménez.

Al margen del asunto de mantener las distancias, probablemente cumplir el horario de cierre puede ser el asunto más delicado para los hosteleros de algunas zonas. No por su voluntad, que ha quedado claro en la reunión que es acatarlo, sino por la de los clientes. Por ello, la Policía Local hará rondas nocturnas, para ayudar a convencer a algún cliente díscolo que pudiera haber de la obligatoriedad de cumplir las normas. Además, habrá prohibición expresa de servir a quien no disponga de plaza en la terraza, para evitar que se produzcan aglomeraciones. La resolución se añadirá a la ordenanza sobre terrazas.

«A disposición do Concello para facilitar a recuperación deste sector, terá que ir necesariamente acompañada pola implicación dos propios propietarios dos locais no que ao control dos aforos e mantemento das distancias de seguridade da súa clientela se refire», se recuerda desde Ravella. El gobierno local hace una valoración positiva del resultado de la reunión, y agradece el «ánimo colaborador» de los empresarios afectados, pero lanza también el mensaje inequívoco de que no tolerará más excesos a partir de ahora. con este asunto.

«O Concello espera que prime a responsabilidade para evitar situacións de risco como as rexistradas a pasada fin de semana. Maila que se confía en que así ocorra, dende o Concello tamén se advirte que non se tolerarán ese tipo de comportamentos imprudentes e anunciou que a Policía Local intensificará o control durante a fin de semana, tal como se ordenou dende a Subdelegación do Goberno, e que se denunciará tanto a particulares como a locais que incumpran as normas sanitarias. As denuncias a establecementos poderían derivar no peche do mesmo», advierte Ravella.