El PSOE de Ribadavia dona material sanitario y de protección al Asilo

04/06/2020 14:33 h

El grupo socialista del Concello de Ribadavia fue el primero de la provincia en posicionarse demandando la donación del dinero correspondiente a los plenos y comisiones no celebrados debido a la pandemia al Asilo de la capital de O Ribeiro. Desde las filas del PSOE también se incidió durante varias semanas en la necesidad de realizar los test al personal y a los internos para luchar contra el covid-19. Junto a las iniciativas promovidas en el marco de la acción como representantes de la ciudadanía en la corporación de Ribadavia, los ediles de dicho grupo se han implicado de forma personal, asumiendo la donación de materiales al Asilo Nosa Señora dos Anxos. La primera de las donaciones llegó de la mano del portavoz socialista, Ignacio Gómez, quien entregó al centro asistencial mil pares de guantes, material que necesitaban de forma urgente según le transmitió el gerente del Asilo en su momento. Ahora, varias semanas después, los cuatro ediles del grupo socialista han comprado «lencería para todas as camas dos residentes (sabas; encimeiras e baixeiras, fundas de almofadas), xa que as que tiñan, estaban deterioradas do uso e lavados. Pola mesma razón, doamos unha partida de cincuenta toallas de baño para repoñer as que estaban en mal estado». El material aportado se compró tras consultar de nuevo con la gerencia del Asilo de Ribadavia para conocer las necesidades del centro asistencial.