La OMS retoma los ensayos con hidroxicloroquina

Redacción 03/06/2020 20:37 h

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este miércoles que retoma los ensayos clínicos con hidroxicloroquina, suspendidos temporalmente la semana pasada después de que un estudio publicado por la revista científica The Lancet advirtiese de supuestos riesgos en el uso de este fármaco para tratar la infección por SARS-CoV-2.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que un equipo de expertos del proyecto Solidarity (el macroensayo clínico de cuatro fármacos auspiciado por la OMS que involucra a 3.500 pacientes y a 35 países) ha estado revisando los datos relativos a los trabajos con la hidroxicloroquina, y que «sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, los miembros del comité recomendaron que no hay razones para modificar el protocolo del ensayo».

La decisión de la OMS llega el mismo día en el que The Lancet ha reconocido ciertas dudas sobre el estudio que publicó el pasado 22 de mayo alertando de supuestos peligros en la utilización de la cloroquina y la hidroxicloroquina para hacer frente al coronavirus.

La publicación médica británica ha publicado una «expresión de preocupación» -expression of concern-, un mecanismo formal con el que las revistas científicas reconocen que un contenido ha generado dudas entre la comunidad científica. En ella advierte que «se han planteado importantes preguntas científicas» respecto del trabajo firmado por investigadores de un hospital y varios centros de investigación estadounidenses y un hospital suizo, en el que se afirmaba que los citados fármacos no solo no eran beneficiosos para los pacientes aquejados por el covid-19, sino que eran potencialmente dañinos, pudiendo elevar la mortalidad.

The Lancet señala que ya se ha encargado una auditoría independiente sobre la procedencia y validez de los datos en los que se basaba la investigación, dado que muchas de las críticas vertidas a la misma han tenido que ver con la fiabilidad de la base de datos utilizada. La publicación ha anunciado que actualizará los avisos sobre el polémico estudio cuando se tenga nueva información.

La investigación de la que ahora se distancia The Lancet fue decisiva para que la OMS parase temporalmente los ensayos con hidroxicloroquina. También Francia decidió prohibir este fármaco en el tratamiento del covid-19 tras la publicación del estudio.