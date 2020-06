Javier y Ana, usuario con TEA de un centro de día, y su madre: «El desgaste es para todos»

0

La Voz de Galicia

05/06/2020

La Consellería de Política Social mantuvo un encuentro con representantes de los centros de día en el que les trasladó su intención de continuar con el diálogo constante y en el que aseguró que el 1 de septiembre es un horizonte, no una fecha inamovible. La Xunta reitera que los centros recuperarán la actividad cuando haya una total certeza a nivel sanitario, pero mostró su flexibilidad en cuanto a la fecha determinada. «O primeiro é que os profesionais dos centros conten con toda a formación, cos equipos de protección e cos protocolos necesarios. Prudencia, porque o primeiro é a seguridade», asegura.

Entretanto, los usuarios continúan reclamando la reapertura. «Para ellos, las rutinas son fundamentales, por su propia seguridad. Eso es lo que les generan, tranquilidad a la hora de desenvolverse». Así lo resume Ana Luezas, hablando de cómo afecta a su hijo Javier, de 26 años, con trastorno del espectro autista, llevar tanto tiempo sin poder acudir a su habitual centro de atención diurna de Aspanaes en Santiago.

Al principio, Javier asumió que, al cerrar el centro, comenzaba un período de vacaciones, pero se están prolongando demasiado en el tiempo y su madre, Ana, también extiende su sobreesfuerzo simultaneando el teletrabajo. En ocasiones, su padre lo trasladaba a una zona rural, con menor exposición al riesgo y mayor alivio circunstancial.

En muchos casos, los daños colaterales se traducen en obesidad debida a la ansiedad, problemas conductuales, obsesiones y estereotipias. Es la realidad contra la que luchan muchas personas como Javier en busca de una inclusión efectiva. Ana asume: «Sabemos que los centros de día retrasan su reapertura por razones sanitarias y lo primero que queremos es su protección, pero confiamos plenamente en estos profesionales y seguro que aplicarán los protocolos de forma escrupulosa. Ellos también son nuestra familia».

Para la madre de Javier, los beneficios de acudir al centro superan a los posibles temores. «Cuanto antes empecemos, más beneficioso será», asegura. «Seis meses sin ir al centro de día es demasiado, porque el centro no es un lugar donde los aparcas, lo necesitan. Es su área cognitiva, de socialización con otros chicos de su edad, los amigos que les entienden y ven el mundo de la misma manera», relata, mientras recuerda el primer reencuentro de Javier con sus compañeros del gabinete de trabajo psicopedagógico: «La felicidad que transmitía ya en el coche era inmensa, por su sentimiento de libertad».

Por eso, Javier ya le empieza a mencionar a Ana sus deseos de regresar al centro de día, para participar en sus talleres, y volver a ver a sus profesores y compañeros, aspecto que, en consideración de Ana, «no suple una ayuda económica».

«El desgaste no es solo para ellos. Hay familiares y tutores que no pueden conciliar. Es agotador y ellos perciben de inmediato nuestro estado de ánimo. Si en otros ámbitos se ha avanzado hacia la normalidad ¿por qué no en este?», se pregunta para concluir.

La Federación Galega de Dano Cerebral y el Colexio de Educadoras Sociais solicitan la reactivación

La Federación Galega de Dano Cerebral, junto a las cinco asociaciones que la forman (Adaceco, Adace Lugo, Alento, Renacer y Sarela) remitieron un escrito a la Consellería de Política Social en el que le solicita a la Xunta «que reconsidere e rectifique a medida pola que se retrasa a activación dos centros de día e ocupacionais para persoas con discapacidade».

En la misma línea se pronunció el Grupo de Estudos e Intervencións Xeragóxicas do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, que comunicó su «preocupación ante a nova de manter pechados os centros de día para maiores». «Coa fin de promover a súa saúde, adóptase unha decisión que favorece o contrario», aseguran los educadores sociales.

Voces a favor de seguir esperando

Algunos sanitarios y empleados de centros mostraron su temor debido a la dificultad para mantener las distancias de seguridad. Algunos centros han asegurado que apoyan la decisión de la Xunta. Uno de ellos es el Troncoso de Ourense, cuyo director, José Troncoso, afirma: «Puede no gustar la merma de ingresos, pero la medida es necesaria. No podemos controlar los contactos externos de los usuarios y sus familias como en una residencia. Las guarderías están en situación similar». «Son especialmente vulnerables. Me parece sensato y la Xunta ofrece un apoyo importante. Nos consideramos una empresa sanitaria. La apertura precipitada puede ser peligrosa. Aún hay gente contagiada y posibles portadores del virus», concluye.