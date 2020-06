Espazo Común demanda que se mejoren las bases de ayudas por el coronavirus

0

08/06/2020 05:00 h

El grupo Espazo Común de O Carballiño considera que las ayudas al comercio, pequeñas y medianas empresas y autónomos presentadas por el Concello son «farragosas, confusas e solápanse coas doutras administracións». Para ESCO las bases redactadas no cumplen las expectativas ni están en consonancia con lo acordado en su día en las reuniones de portavoces y en algunos casos son coincidentes, y por lo tanto incompatibles, con varias convocatorias de ayudas similares de la Xunta de Galicia. Desde Espazo Común se emplaza al grupo de gobierno del Concello do Carballiño a revisar procesos y bases como los que tienen en vigor instituciones como la Diputación de Ourense o el Concello do Irixo y a mejorar las carballiñesas por considerar que «están moi lonxe de ser adecuadas ao contexto actual».